إرهابيان يفجران نفسهما في تونس أثناء محاصرة قوات الأمن لهما

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن إرهابيين فجرا نفسهما عندما حاصرتهم قوات الأمن ومكافحة الإرهاب في منزل ببلدة جالمة بولاية سيدي بوزيد جنوبي تونس.

وأكد بيان لوزارة الداخلية اليوم الخميس أن "تنفيذ هذه العمليّة الأمنيّة الاستباقيّة تمت بناءً على معلومات، بعدما تمكنت الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب والإدارة المركزيّة للاستعلامات العامّة وإدارة مجابهة الإرهاب من تحديد مكان عناصر إرهابيّة بمنزل بالحي الشمالي بمدينة جلمة بولاية سيدي بوزيد".

وذكر البيان أنه "وبعد القيام بمداهمة تمّ خلالها تبادل كثيف لإطلاق النار قام عُنصران إرهابيّان بتفجير نفسيهما بواسطة أحزمة ناسفة".

وأشارت مصادر إلى أن العملية الأمنية في المدينة متواصلة بحثا عن عناصر إرهابية أخرى قد تكون لاذت بالفرار.

وتحدثت المصادر عن مقتل خمسة إرهابيين، إلا أن العدد لم يتم تأكيده بشكل رسمي.

وشهدت تونس منذ مايو/أيار 2011، عدة هجمات إرهابية تصاعدت منذ 2013، وراح ضحيتها عشرات العناصر الأمنية والعسكرية والسياح.