رئيس الفلبين يعترف بتحرشه جنسيا بخادمة منزله

جهينة نيوز

اعترف الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، بأنه تحرش جنسيا بخادمة في منزل عائلته حين كان مراهقا؛ ممثا أثار موجة جديدة من الانتقادات الغاضبة بعد اعترافه.

ووفقا لما ذكرته شبكة “روسيا اليوم” فإن دوتيرتي ذكر في خطاب له، اعترافه أمام كاهن في الكنيسة حينئذ بأنه دخل غرفة الخادمة ليلا وتحرش بها.

الرئيس الفلبيني قال - حسب نص الخطاب المنشور على موقع الحكومة -: “رفعت الغطاء.. حاولت أن ألمس ما تحت السروال الداخلي.. كنت ألمس، ثم استيقظت فغادرت الغرفة”.

دوتيرتي أضاف، إنه أبلغ الكاهن لاحقا أنه عاد إلى الغرفة وحاول التحرش بالخادمة مرة أخرى، وردا على هذه الاعترافات المثيرة دعاه الكاهن إلى التوبة لإنقاذ نفسه من الجحيم.

وردا على موجة الانتقادات الموجهة إلى دوتيرتي على خلفية هذه القصة من قبل نشطاء ومنظمات حقوقية، ذكر سلفادور بانيلو المتحدث باسم الرئيس دوتيرتي، أن الأخير “لفق هذه القصة”.

يشار إلى أنه في شهري حزيران وايلول الماضيين، تظاهر ناشطون في العاصمة الفلبينية مانيلا لأجل التنديد بما أسموه “أسلوب الرئيس” وتصريحاته حول النساء