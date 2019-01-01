11٫8 مليون ليتر تم توزيعه في دمشق منذ بداية الموسم.. 2.2 مليار ليرة تم انفاقه على المازوت!

جهينة نيوز

صرح مدير فرع محروقات دمشق إبراهيم أسعد أن فرع محروقات دمشق مستمر بتوزيع مادة مازوت التدفئة على المواطنين، وأن توزيع المادة لم يتوقف منذ بداية الموسم أي من 1/8/2018 حتى تاريخه، مبيناً أن فرع محروقات دمشق وزرع منذ بداية الموسم حتى تاريخه حوالي 11.8 مليون لتر من مادة مازوت التدفئة أي إن التوزيع استهدف 55.4 ألف عائلة في محافظة دمشق.

ودفع سكان دمشق لـ«محروقات» قرابة 2.2 مليار ليرة سورية ثمن مازوت منذ بداية الموسم على أساس سعر اللتر 185 ليرة سورية.

وأشار مدير فرع محروقات دمشق إلى أنه خلال شهر كانون الأول الماضي ازداد الطلب على مادة مازوت التدفئة، وتم توزيع ما يقارب 4.1 ملايين لتر من مادة مازوت التدفئة خلال شهر كانون الأول، وكان أعلى من الأشهر السابقة.

وأوضح أسعد أن الأشهر التي سبقت كانون الأول كان يتم توزيع مادة مازوت التدفئة على 600 عائلة يومياً كحد أقصى على حين أن التوزيع خلال شهر كانون الأول وصل 1200 عائلة يومياً أي إن التوزيع ازداد خلال هذا الشهر.

وأشار أسعد إلى أن مخصصات مدينة دمشق من مادة التدفئة مفتوحة وأن شركة المحروقات قادرة على تغطية حاجة محافظة دمشق من مادة مازوت التدفئة مهما كانت الكمية، مبيناً أن فرع محروقات دمشق قادر على تزويد بين 1500 إلى 2000 عائلة يومياً من مادة مازوت التدفئة، ولم يصل الطلب للتزود بالمادة لهذا الرقم، مشيراً إلى أن استهلاك دمشق من مادة مازوت التدفئة ضمن الحدود الطبيعية مقارنة بالمواسم الماضية.

ولفت أسعد إلى أن توزيع المادة مضبوط عن طريق البطاقة الذكية بكل وسائله وأن استهلاك دمشق من مادة مازوت التدفئة دون الطبيعي حتى تاريخه.

وأكد أن فرع محروقات دمشق معني بتزويد محافظة القنيطرة بمادة مازوت التدفئة وأنه يتم توزيع 2.5 طلب يومياً على المحافظة من مادة مازوت التدفئة (الطلب يعادل 2200 لتر) منذ بداية الموسم، أي من 1/9/2018 وحتى تاريخه.

وأشار أسعد إلى أنه منذ بداية الموسم وحتى تاريخه تم توزيع حوالي 4.5 مليون لتر من مادة مازوت التدفئة، مبيناً أن المادة متوفرة في المحافظة وأن العائلة تحصل على 200 لتر وفي حال الرغبة يتم تزويد فقط بـ100 لتر، موضحاً أن لجان المحروقات الفرعية في محافظة القنيطرة هي من تشرف على توزيع مادة مازوت التدفئة.

وأكد أنه يوجد وفر بالمادة في مخصصات محافظة القنيطرة، كاشفاً عن افتتاح 3 مراكز لتوزيع المازوت والبنزين في محافظة القنيطرة، منهم مركزان لتوزيع المازوت، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن يزيد الطلب على مادة مازوت التدفئة خلال الشهر الأول والثاني من هذا العام، وأن فرع محروقات دمشق قادر على تغطية كل احتياجات محافظتي دمشق والقنيطرة من مادة مازوت التدفئة.