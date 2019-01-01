بالفيديو.. تيم حسن يعايد جمهوره ووفاء كيلاني تقتحم عليه الفيديو

جهينة نيوز

تصدر تصرف الإعلامية وفاء الكيلاني مع زوجها الفنان تيم حسن مواقع التواصل، خاصة مع طرافة ما وقع بينهما خلال احتفالهما برأس السنة.

تيم حسن حرص على معايدة محبيه برأس السنة من خلال فيديو، فجاءت لقطاته طريفة حيث أطل بدوره في المقطع بوجه وعايد متابعيه، وفجأة ظهرت وفاء الكيلاني في المقطع وغمزت للكاميرا.

وتفاعل محبو الثنائي مع مقطع معايدتهما على الجمهور برأس السنة، حيث أشادوا بطريقتهما في تحية جمهورهما في رأس السنة، بخلاف أن اقتحام وفاء الكيلاني التصوير جاء لطيفاً خاصة مع غمزتها التي أحدثت ضجة رغم عدم تفوهها بأي كلمة.

ومن جهتها، نشرت وفاء الكيلاني صورة لطيفة على حسابها على انستقرام تجمعها مع زوجها تيم حسن، وهما يحتفلان سوياً برأس السنة.

ويعد الثنائي تيم حسن ووفاء الكيلاني لا يظهران سوياً بشكل كبير، فنادراً ما ينشرا صورة تجمعها، لهذا وجودهما في فيديو واحد بمناسبة رأس السنة أمر أحبه الجمهور بشدة، ليتم تداول الفيديو على نطاق واسع متصدراً مواقع التواصل.