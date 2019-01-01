رونالدو يواصل هوايته في تحطيم الأرقام القياسية

جهينة نيوز

يواصل النجم البرتغالي وفريق يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، هوايته في تحطيم الأرقام القياسية، لينقل هذه المرة من المستطيل الأخضر إلى فضاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصبح البرتغالي في المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بعدد متابعين وصل لـ150 مليون شخص.

وبحسب مانقل موقع "sporx" فإن البرتغالي احتل الصدارة مبتعدا عن الممثلة و المغنية الأمريكية، سيلين غوميز بحوالي 6 مليون متابع، حيث يتابع صفحتها 144,5 مليون شخص.

وفي المرتبة الثالثة حلت مغنية أمريكية وهي أيرينا غراند، بـ141,3 مليون متابع.

يذكر بأن البرتغالي انتقل لصفوف ناديه الإيطالي، في صيف العام المنصرم قادما من ريال مدريد.

وسبق وأن فاز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات بالإضافة لفوزه رفقة منتخب بلاده ببطولة أمم أوروبا في عام 2016.