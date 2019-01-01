ترامب: تكلفة الجدار مع المكسيك 5 مليارات دولار وهذا مبلغ بسيط

جهينة نيوز

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا الديمقراطيين لرفضهم تمويل بناء جدار عازل بين الولايات المتحدة والمكسيك لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

وقال ترامب للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، أمس الأربعاء " تكلفة الجدار 5 مليارات دولار وهذا مبلغ بسيط"، مضيفا "لا أفهم لما يرفض الديمقراطيون التصويت لصالح تمويل الجدار".

وتمسك ترامب بموقفه الرافض للمشروع الصحي الذي وضع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قائلا "سنضع نظام صحيا متكاملا بدلا من أوباما كير لأنه مكلف للغاية".

يذكر أن ترامب وقع كانون الثاني/يناير من عام 2017 أمرا تنفيذيا ببناء سياج على طول الحدود الأمريكية المكسيكية يصر على أن تشارك المكسيك في تكلفة بنائه، وهو ما ترفضه المكسيك.

ويعارض الحزب الديمقراطي حزمة الإجراءات التي يتبناها الرئيس الجمهوري لتعديل نظام الهجرة.

وفي الشهر الماضي، رفض مجلس النواب تمرير القانون الذي تبناه ترامب، برفض 301 نائبا، مقابل 212 صوتوا لصالح القانون.