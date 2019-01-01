بالصور.. احتفال نجوم الفريق البرشلوني مع عائلاتهم في ليلة راس السنة

جهينة نيوز

حرص عدد كبير من نجوم كرة القدم على مستوى العالم، على الاحتفال برفقة احبابهم واصدقائهم بليلة رأس السنة الجديدة 2019 من خلال الحفلات الصاخبة والتجمعات الترفيهية.

النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، لاعب وسط مهاجم فريق برشلونة الإسباني، حرص على قضاء هذه الليلة مع حبيبته أنطونيلا روكوزو، وأولاده الثلاثة تياجو وماتيو وسيرو.

ميسي ظهر وهو يراقص أنطونيلا في مشهد رومانسي وسط عدد كبير من الفتيات خلال الحفل.

عدد من لاعبي برشلونة حرصوا أيضا على الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة 2019، عقب خوض المران الجماعي الأخير “للبلوجرانا” خلال عام 2018 بالمدينة الرياضية “خوان جامبر”.

لاعبو برشلونة احتفلوا على طريقتهم الخاصة، حيث قضى البعض منهم هذه الليلة مع أسرهم وآخرون مع أصدقائهم.. حيث احتفل الأوروجواياني لويس سواريز بهذا الحدث مع زوجته صوفيا بالبي.

أما ثلاثي الفريق الكتالوني سيرجي روبيرتو وجوردي ألبا والبرازيلي مالكوم، فقد اقتصر احتفالهم بليلة رأس السنة على رفقة صديقاتهم.

اللاعب التشيلي أرتورو فيدال نجم وسط برشلونة، احتفل بالسنة الجديدة مع زوجته وأولاده وأسرته المكونة من والدته وأشقائه، بينما قرر البرازيلي فيليب كوتينيو قضاء هذة الليلة بالزي الأبيض مع أصدقائه.