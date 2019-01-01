أبراج يوم الخميس 2019/1/3 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود٣/ ١: لطيف قنوع مبالغ بحماية نفسك، لا تتقبل النقد، غيور، متعلق بجذور لكن وفي ومثالي، طموح وطيب القلب، تنساق عشوائيا، حذر معك العقل، تنتهي من ازمة قديمة عانيت منها، توقع على شراكة مهنية بالاشهر القادمة، وسائل مالية وتغيير ايجابي، سفر وتنقل، التحديات تؤدي لتغيير مسارك، تنتظر لاخر العام حتى تكون سيد نفسك

الحمل: تسوي بعض الاوضاع المهددة بالفشل، تدرس مواضيعك دراسة جيدة وتتصل اتصالات مهمة لاماكن بعيدة، تفكر بسفر بعيد، حماسة وتشويق ولقاءات.د ابحث عن الاستقرار حتى تخرج بنتيجة سريعة، الطلاب يستفيدون من اليوم، حركة وتواصل وغيبيات تظهر عندك

الثور: تركيزك على الشراكة المالية، تتصرف تصرف سليم مما يجعل خطوات معرقلة، نمطك أبطا مما ترغب، تقدم تبريرات وتفسيرات مقنعة حتى تنتصر، تطرق ابواب حتى تعيد حساباتك من جديد، مال، فواتير واستحقاقات ومرتفقة مريض

الجوزاء: القمر ببرج القوس، انتبه من حوارات تؤدي لعرقلة، تركيز على شراكة، اجواء فيها بلبلة، تحتاج لحسم وقرار سريع، مشاكل ومواجهة، انتبه من تحالف ضدك، تتغلب عليه، الشريك لديه قرارات وانت تاخذ قرار سريع، انتبه لنفسك ولصحتك

السرطان: اعمال متقلبة وعمليات تاجيل وعرقلة، لا تحبط نفسك لانك ستعطي دفعا كبيرا لنفسك، اعمالك متراكمة، يطرا تغيير على عملك، انتبه لكلامك واحتكاكك، اطلب مساعدة وانتبه لصحتك

الاسد: نهارك متناغم، يحمل لك نقاشات وصخب واوضاع استثنائية، الاحبة يصغون لحججك، انت مقنع وتلعب دور ايجابي، تاخذ؟قرار مصيري، انتبه للتفاصيل، لا تمر مرور الكرام

العذراء: تركز على شؤون عائلية منزلية، احتمال دخول احد من عائلتك على الخط يقودك نحو القرارات المتسرعة تؤدي لنزاع، انتبه لانهاء واجباتك المهنية المنزلية، لا تفتح دفاتر قديمة، انتبه من مواجهة مع بعض السلطات، تصليحات واعطال

الميزان: يغريك هذا النهار بطرق جديدة ودروب لا تعرفها في السابق حتى تخرج من قوقعتك وتكتشف اجواء تجديد مما يشكل عندك حوافز كبيرة تفرحك وتخرجك من الرتابة، سفر قصير، إعلان ودعاية، تفرض وجهة نظرك او تقوم بعملية شراء تناقشها مع الاهل والجيران

العقرب: التجارب المادية هامة، تناقش بعض العقود، تفاوض بشأن مملتكات مشتركة وتفتح ابواب جديدة امام مشاريع جديدة، تخطط لتكسب الارباح او تكسب الاخرين، كن هادىا حتى لا تثير النقمة عليك، مال في طريقه اليك

القوس: القمر ببرجك، تتلقى دعم من محيطك، تستطيع ان تتقدم وياتيك فرح ونجاحات، تطور نفسك بطريقة ما وتحدد مشروع شيق، نهارك جيد بفضل حذرتك ويقظتك

الجدي: انت برج التوازن، حازم ومنهجي، نهارك مزدحم بحاجة لتوفير طاقتك للعمل الاهم، احتمال ان تشتكي من وضع طارئ لذلك انتبه من الاعداء والمتاعب والمجازفات، تحاصر بعض المشاكل

الدلو: لديك شعبية، متكيفكن حاضرا واهتم بنصائح الاخرين، هواياتك واهتماماتك بالعزائم، انتبه لسلامتك وصحتك، تتلقى دعوة وتكون مميزا

الحوت: تنجز اعمال كثيرة، تنظر للوراء، انتبه من التفرد في القرارات، تعامل مع محيطك، لا تترك مجالا لاحد من محيطك ان يتسلح بشيء ضدك، تخوض صراع لا تعرف مداه، احتمال تراجع على صعيد تواصل، اثبت جدارتك ولا تتهرب من مشاكل