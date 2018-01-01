ترامب يعلن أنه تسلم رسالة “رائعة” من كيم جونغ أون

جهينة نيوز:

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إنه تسلم “رسالة رائعة” من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي حذر من أن بيونغ يانغ قد تغير نهجها إزاء المحادثات النووية إذا أبقت واشنطن على عقوبات ضدها.

وقال ترامب في اجتماع حكومي “تلقيت للتو رسالة رائعة من كيم جونغ أون”، مكررا القول إنه لا يزال يتوقع عقد قمة ثانية مع الزعيم الكوري الشمالي بعد توقيع الرجلين على تعهد بنزع الاسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية في سنغافورة في حزيران/يونيو الماضي. وأضاف “أرسينا علاقة جيدة جدا، ربما نعقد اجتماعا آخر”.