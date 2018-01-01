ترامب : الولايات المتحدة تريد حماية الأكراد بعد سحب قواتها من سورية

جهينة نيوز:

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة لم تحدد مدة الأربعة أشهر للانسحاب من سوريا، وأنها تريد حماية المقاتلين الأكراد حتى مع سحب القوات الأميركية من هناك.

وأضاف ترامب في اجتماع حكومي في البيت الأبيض أنه لم يحدد أبدا أربعة أشهر جدولا زمنيا للانسحاب، الذي كان قد أعلنه الشهر الماضي.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن انسحاب نحو 400 عنصر من «وحدات حماية الشعب الكردية» من منطقة منبج شمال البلاد، بعد أيام على انتشار الجيش السوري فيها تلبية لدعوة الأكراد لمواجهة تهديدات تركيا بشن هجوم ضدهم.