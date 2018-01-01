قراصنة يهددون.. الدفع بالبيتكوين أو سنفضح حقيقة ما حدث خلال مؤامرة 11 أيلول

جهينة نيوز:

هددت مجموعه "ذا دارك اوفرلورد هاكرز" بتسريب آلاف الوثائق السرية عن ما وصفته مؤامرة أحداث الحادي عشر من أيلولسبتمبر ما لم يتم الدفع لها و طالبت المجموعه بأن يكون الدفع بالعملة الإفتراضية البيتكوين.

و نشرت المجموعه رابط لملف مضغوط مشفر حجمه 10 غيغا بايت و وعدت بنشر مفاتيح التشفير في حال لم يتم تلبية مطالبهم و يظم الملف 18 الف وثيقة و رسالة.

و تدعي المجموعه بأن الوثائق السرية التي تملكها تكشف حقيقة ما حدث من مؤامرة خلال أكثر حدث عالمي مثير للجدل و هو إستهداف برجي التجارة العالميين بطائرات مدنية و يقول ناشطون أن المجرم الحقيقي هو تنظيم القاعدة و المخابرات الأمريكية و الهدف تبرير العدوان على أفغانستان و لاحقاً العراق.