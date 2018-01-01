عن طريق " تأجير الأرحام " .. كيم كارداشيان تنتظر مولودها الرابع

جهينة نيوز:

تنتظر نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وزوجها المطرب كاني ويست مولودهما الرابع عن طريق الأم البديلة بحسب مواقع أمريكية

وقال موقع "إي نيوز" الأمريكي، أنه من المقرر وضع المولود مطلع شهر مايو/ آيار المقبل وسط تكتم شديد من عائلة كارادشيان، لافتة إلى أن كيم كانت دائما تعبر عن أمنيتها بأن يصبح لديها 4 أبناء

يذكر أن كيم لديها 3 أبناء وهم: "نورث، وسانت، وشيكاغو" والأخيرة التي انجبتها كانت أيضا عن طريقة عملية تأجير الأرحام بسبب عدم قدرتها على الانجاب إثر تعرضها لنزيف أثناء ولاتها ابنها الثاني