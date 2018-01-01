نجمة الجماهير نادية الجندي تستعرض جوائزها في 2018

جهينة نيوز:

نشرت نجمة الجماهير نادية الجندي عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستغرام عدد من الصور للجوائز و التكريمات التي حصلت عليها في العام 2018 ، وعلقت: "الحمد لله تم حصولي على ٤ تكريمات مهمة خلال عام 2018 أهمها تكريم من الدولة و وزارة الثقافة من المهرجان القومي للسينما المصرية".

وأضافت :" تكريم من مؤسسة دار جريدة الأهرام العريقة، تكريم من مونديال الإذاعة والتليفزيون الدولي في تونس، وتكريم من مهرجان القنوات الفضائية".

وتابعت:" كلهم تكريمات مهمة بعتز بيها جداً في مشواري الفني، وبتديني دفعة قوية لمزيد من الأعمال الجيدة والهادفة، وبشكر جميع المهرجانات اللي كرمتني عام 2018".

وختمت: "كل الشكر والمحبة لجمهوري الحبيب في كل مكان، اللي دايماً بيشجعنى ومعايا من بداياتي حتي الآن".