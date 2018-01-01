تعزيزات عسكرية تركية جديدة على الحدود مع سورية

جهينة نيوز:

أفادت وكالة "الأناضول" أن تعزيزات عسكرية تركية جديدة، وصلتا اليوم الأربعاء إلى محافظتي "كليس" و"شانلي أورفة" جنوبي البلاد، وذلك في إطار التعزيزات المرسلة لدعم الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا.

وتضمنت التعزيزات، ناقلات جند مدرعة، وشاحنات محملة بالعتاد وخزانات وقود، مستقدمة من وحدات عسكرية مختلفة وسط تدابير أمنية مشددة.

وقالت الوكالة أت هذه التعزيزات تأتي في سياق " ترقب إطلاق عملية عسكرية ضد تنظيمات إرهابية شمالي سوريا".

ياتي ذلك بالتزامن مع زيارة قام بها وزير وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إلى حدود تركيا الجنوبية تفقد خلالها قيادة القوات الخاصة المشتركة وضريح "سليمان شاه" على الحدود السورية، في الساعات الأخيرة من العام 2018.