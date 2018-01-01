اكتشاف دواء جديد قد يقضي على الزهايمر خلال 10 سنوات

جهينة نيوز:

وصل علماء بريطانيون لابتكار دواء جديد يمكن أن يقضي على مرض الزهايمر خلال 10 سنوات ويمكنه إيقاف انتشار المرض بصورة كبيرة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن العلماء توصلوا لنوع جديد من الأدوية التي يمكن حقن الإنسان بها لمساعدته في التعافي من أعراض الزهايمر.

وأشار العلماء إلى أنه سيتم توفير حقنة لعلاج الزهايمر خلال 10 سنوات موضحين أن الدواء الجديد يعمل على استهداف الجينات المسؤولة عن تطور المرض من خلال منع تراكم البروتينات الضارة في الدماغ والمسببة للزهايمر بشكل آمن.

وقال الدكتور جيمس بيكيت رئيس قسم الأبحاث في جمعية الزهايمر: “نتطلع إلى التوصل إلى علاج المرض بصورة كاملة لكن لدينا بعض الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات عنها فيما يتعلق بالأبحاث الخاصة بالمرض؛ وصلنا إلى المعلومات الجينية الخاصة بالزهايمر ونحاول الآن استثمار تلك المعرفة في علاجه بعد فهم تفاصيله الدقيقة”.

ومرض الزهايمر هو خلل دماغي يحمل اسم الطبيب الألماني ألوسي ألزهايمر الذي اكتشف المرض عام 1906 وهو من أمراض الشيخوخة التي تصيب كبار السن وخاصة بعد سن 65 عاما.

ويعاني حوالي 5ر7 ملايين شخص حول العالم من الزهايمر بينهم 850 ألف مريض في بريطانيا وحدها.