برلماني عراقي: منح التأشيرات داخل القواعد الأميركية مخالف للقانون وانتهاك لسيادة البلد

جهينة نيوز:

أعتبر عضو اللجنة القانونية بمجلس النواب العراقي سليم همزة، الأربعاء، فتح القوات الأمريكية مركز لمنح تأشيرات السفر داخل قاعدة عين الأسد العسكرية بأنه مخالف للقانون وانتهاك لسيادة العراق، مؤكدا عدم علم الحكومة الاتحادية بذلك.

وقال سليم همزة في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “القوات الأمريكية المتواجدة في قاعدة عين الأسد العسكرية في محافظة الانبار لم تبلغ الحكومة الاتحادية بفتح مركز للتأشيرات تابع لها في القاعدة نفسها”، لافتا إلى إن “منح التأشيرات من صلاحيات عمل القنصليات والسفارات فقط وليست القواعد العسكرية”.

وأضاف أن “هذه الخطوة مخالفة للقانون الدولي والدستور العراقي، فضلا عن أنها منتهكة لسيادة العراق”، مبينا أن “جميع الإجراءات التي تجريها القوات الأمريكية في القواعد المنتشرة بمحافظة الانبار لم يتم إبلاغ الحكومة الاتحادية بها”.

وكان مصدر امني في محافظة الانبار قد كشف، أمس الثلاثاء، عن قيام القوات الأميركية باستحداث مكتب لتأشيرات الدخول الى العراق من داخل قاعدة عين الاسد الجوية غربي المحافظة.