تنفيذ لإتفاق سابق .. انسحاب قافلة من الوحدات القتالية الكردية من منطقة منبج

جهينة نيوز:

انسحبت اليوم قافلة من الوحدات القتالية الكردية من منطقة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي إلى الشاطئ الشرقي لنهر الفرات وذلك تنفيذا لاتفاق إعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق شمال البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان نشرته على موقعها الالكتروني: “تنفيذا لما تم الاتفاق عليه لعودة الحياة الطبيعية إلى المناطق في شمال الجمهورية العربية السورية بدءا من الأول من كانون الثاني لعام 2019 قامت قافلة من الوحدات القتالية الكردية تضم أكثر من 30 سيارة بالانسحاب من منطقة منبج متجهة إلى الشاطئ الشرقي لنهر الفرات إلى قرية قره قوزاق شمال شرق مدينة منبج بنحو 25 كم.

وأضافت الوزارة: إن المعلومات تفيد بأن ما يقارب 400 مقاتل كردي غادروا منبج حتى الآن.