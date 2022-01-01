نسور قاسيون يختتمون المعسكر التدريبي استعدادا للقاء فلسطين في نهائيات آسيا

جهينة نيوز

اختتم منتخب سورية للرجال بكرة القدم معسكره التدريبي في أبو ظبي استعدادا للنهائيات الآسيوية التي تنطلق في الخامس من الشهرالحالي في الإمارات.

وركز مدرب المنتخب الألماني بيرند شتانغه عبر الحصة التدريبية الأخيرة التي أقيمت مساء أمس في أستاد زايد للكريكيت على تمارين التكنيك والدقة في التمرير والتحضير الجيد للكرة.

ويتوجه اليوم منتخبنا إلى إمارة الشارقة استعداداً لمباراته الأولى ضمن المجموعة الثانية أمام فلسطين في السادس من الشهر الجاري وسيجري حصة تدريبية في الملعب التدريبي المخصص له في نادي الشارقة تركز على تمارين تكتيكية.

وفي شأن متصل أعلنت إدارة المنتخب الوطني رسمياً غياب اللاعب محمود المواس عن مباراة فلسطين نتيجة نيله بطاقة حمراء في مباراة استراليا بإياب الملحق الآسيوي لمونديال كأس العالم الماضية في روسيا مشيرة إلى أن فترة وجود بعثة المنتخب في النهائيات ستكون مغلقة أمام وسائل الإعلام لتخفيف الضغط عن اللاعبين والتركيز على التحضيرات.

ويلعب منتخبنا في النهائيات ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات فلسطين الذى سيلتقيه في مواجهته الأولى في السادس من هذا الشهر ثم يلعب ضد الأردن في العاشر منه ويختتم الدور الأول بمواجهة استراليا في الخامس عشر منه.