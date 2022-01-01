ميريام فارس لجمهورها" اشتقتلكم" بعد نوبة البكاء

جهينة نيوز

بعد غياب طويل عن إحياء الحفلات نظرا للوعكة الصحية التي ألمت بها مؤخرا، أحيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس حفل غنائي كبير في دبي، بمناسبة احتفالات رأس السنة.

الفنانة اللبنانية تألقت في الحفل بجامبسوت فضي لامع شديد الأناقة، وقدمت باقة كبيرة من أجمل أغانيها، والتي تفاعل معها الجمهور بشدة.

ميريام لم تستطع تمالك دموعها، ودخلت في نوبة بكاء شديدة خلال الحفل، ثم حاولت أن تتماسك وتحدثت إلى الجمهور وقالت كلمة واحدة “اشتقتلكم”، ثم عادت للبكاء، وسط صيحات وتأثر الجمهور.

وكانت الفنانة اللبنانية ميريام فارس قد تغيبت عن إحياء الحفلات لعدة أشهر كشفت منذ فترة أنها تمر بحالة صحية دقيقة، لكنها لا تعاني من مرض السرطان كما تردد، فيما كشفت عدد من المصادر أنها تعاني من التهاب في الحنجرة والأحبال الصوتية.

يذكر أن ميريام فارس كانت قد أطلقت مؤخرا أغنية “قومي” باللهجة الخليجية، وقامت ميريام بتصويرها مؤخرا على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج شريف ترحيني، وهي من كلمات وألحان يوسف العماني.