روحاني: نشاط ايران الاقتصادي إيجابي رغم عقوبات واشنطن

جهينة نيوز

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن النشاط الاقتصادي في إيران إيجابي ويدعو للتفاؤل رغم الضغوط المتمثلة في إعادة فرض واشنطن عقوبات على طهران وانسحابها من الاتفاق النووي.

وذكر روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، "على الرغم من ضغوط الأعداء، النشاط الاقتصادي إيجابي ويدعو للتفاؤل".

وتابع "الأمريكان لن ينالوا هدفهم بمنع تصدير النفط والمشتقات النفطية الإيرانية".

وأوضح روحاني أن الميزان التجاري للبلاد سجل فائضا بمقدار 750 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأخيرة، وذلك بحسب ما نقلت وكالة "فارس".

وتابع "خلال الأشهر التسعة الماضية سجل الميزان التجاري لصادرات السلع غير النفطية فائضا بنحو 750 مليون دولار، في مؤشر إلى الجهود الناجحة للناشطين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص".

وكانت الولايات المتحدة قد أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي.

والحزمة الثانية من هذه العقوبات بدأت اعتبارا من يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.