تفكيك خلية لـ “داعش” واعتقال جميع عناصرها شمال العراق

جهينة نيوز

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم أنها تمكنت من اختراق وتفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” واعتقال جميع عناصرها جنوب مدينة الموصل شمال العراق.

ونقلت وكالة أنباء الاعلام العراقي (واع) عن المديرية قولها في بيان إن “العملية جاءت بناء على معلومات استخباراتية وتم خلالها اختراق وتفكيك الخلية وإلقاء القبض على جميع عناصرها البالغ عددهم خمسة في ناحية حمام العليل جنوب مدينة الموصل” موضحة أن “عناصر الخلية كانوا سابقا عناصر أمنيين في (داعش) ويعملون حاليا على جمع المعلومات عن القطعات الأمنية وعن بعض الشخصيات المهمة في محافظة نينوى”.

ومن جهة ثانية انطلقت عملية عسكرية في محافظة ديالى اليوم لتعقب خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي في بساتين 12 قرية بحوض الوقف شمال شرق مدينة بعقوبة.

وأوضح مصدر أمني أن “العملية سترافقها خطة انتشار جديدة للقطعات العسكرية وبناء نقاط مرابطة وتأمين بعض المناطق في إطار استراتيجية إنهاء تواجد فلول (داعش) بحوض الوقف بشكل نهائي لدرء مخاطر الإرهاب عن القرى الآمنة”.

إلى ذلك أعلن مركز الإعلام الأمني أن قطعات الشرطة الاتحادية ضمن عمليات محافظة كركوك نفذت عملية امنية واسعة أسفرت عن العثور على أسلحة وذخائر والقبض على اثنين من المشتبه بهم تم تسليمهما إلى الجهات المختصة.

وأشار المركز إلى أن القوات الأمنية و بالتعاون مع طيران الجيش دمرت العديد من أوكار الإرهابيين في مناطق بكركوك.