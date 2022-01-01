عمرو دياب يرتدي قميصا موردا.. والفتيات يحذرن الشباب

جهينة نيوز

استطاع قميص النجم عمرو دياب الذي ارتداه في حفله في رأس السنة، أن يتصدر المشهد على مواقع التواصل، بعد أن انطلقت موجة من التحذيرات بسببه.

عمرو دياب أطل في حفل رأس السنة في أبو ظبي وهو يرتدي قميصاً مزيناً بالورود الحمراء الكبيرة، ليتصدر القميص حديث رواد مواقع التواصل، حيث تعالت أصوات الفتيات المحذرة الشباب من تقليد الهضبة وارتداء مثل هذا القميص لأنه لا يستطيع غيره الظهور به.

قميص عمرو دياب لفت الأنظار على نحو كبير، خاصة وأن ستايله مختلف فهو مزين من الورود الحمراء الكبيرة الحجم، وربما لو تم ارتداء هذا الموديل من قبل شاب عادي لن يكون الأمر ربما مقبولاً، لم يخل الأمر من انتقاد البعض لقميص الهضبة مشيرين إلى أن موديله غير مناسب له.

ومن المعروف أن أزياء عمرو دياب يحب الشباب تقليدها وارتداء مثلها، كما تحرص بعض المصانع على إنتاج ملابس مستنسخة من ستايله، مثلما حدث مع بلوفر أغنية “تملي معاك” الشهير، الذي تم تقليده وأصبح الشباب يرتدي نسخة طبق الأصل منه.

استطاع عمرو أن يشعل حفله في رأس السنة بأجمل أغانيه كعادته، حيث أطرب جمهوره بأشهر أغنياته القديمة والجديدة