ترامب يتطلع للقاء زعيم كوريا الشمالية

جهينة نيوز

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تطلعه للقاء زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بعد أن أكد الأخير جاهزيته للقاء في أي وقت كان.

وقال ترامب في تغريدة على صفحته في "تويتر"، اليوم الأربعاء: "أتطلع للقاء الرئيس كيم الذي يدرك جيدا أن كوريا الشمالية تمتلك إمكانات اقتصادية هائلة".

وجاءت تغريدة ترامب بعد كلمة ألقاها كيم بمناسبة العام الجديد، وحذر فيها من لجوء بلاده إلى "مسار بديل" إذا استمرت العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وأعرب كيم عن استعداده "للجلوس مرة أخرى مع الرئيس الأمريكي في أي وقت" مضيفا أنه "سيبذل جهودا للخروج بنتيجة سيرحب بها المجتمع الدولي".

وكان كيم قد عقد قمة تاريخية مع ترامب بسنغافورة في يونيو العام الماضي، وأعلن خلالها التزامه بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.