توتنهام يعود للمركز الثاني في الدوري الإنجليزي بعد فوزه على كارديف بثلاثية نظيفة

جهينة نيوز

عاد توتنهام هوتسبير إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، متراجعا بفارق ست نقاط خلف ليفربول المتصدر عقب فوزه 3-صفر على كارديف سيتي المتواضع امس الثلاثاء.

وسيواجه ليفربول منافسه مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث بعد غد الخميس، ويمكن لسيتي أن يتجاوز توتنهام إذا ما تجنب الخسارة على استاد الاتحاد، بحسب "رويترز".

واستغرق الأمر ثلاث دقائق فقط من توتنهام، الذي خسر أمام ضيفه ولفرهامبتون يوم السبت الماضي، ليتقدم على منافسه عن طريق مصدر التهديد الدائم هاري كين.

وعقب شن كين لهجوم من العمق، أرسل كيران تريبيير تمريرة عرضية ليودعها مهاجم منتخب إنجلترا في الشباك عقب ارتداد الكرة من شون موريسون مدافع كارديف.

وضاعف كريستيان إريكسن الغلة بعدها بتسع دقائق، بإنهاء مميز من على حافة منطقة الجزاء وسيشعر نيل وارنوك مدرب كارديف بالإحباط بسبب طريقة أداء مدافعي الفريق ما مكن اللاعب الدنمركي من الحصول على مساحة للإفلات والتسديد.

وحسمت المباراة بشكل فعلي في الدقيقة 26 عندما أنهى سون هيونج-مين تحركه بشكل حاسم بتسديدة قويةـ عقب استدارته بالكرة إثر تهيئة مميزة من كين. وسجل اللاعب الكوري الجنوبي هدفه رقم 11 في أخر 12 مباراة شارك فيها أساسيا.