أمريكا تطلق الغاز المسيل للدموع لمنع دخول المهاجرين من المكسيك

جهينة نيوز

أطلقت قوات حرس الحدود الأمريكية الغاز المسيل للدموع على المكسيك في وقت مبكر يوم امس الثلاثاء لمنع مجموعة من المهاجرين من عبور الحدود المكسيكية الأمريكية عند تيخوانا وفقا لما ذكرته رويترز والحكومة الأمريكية.

وشوهد دخان القنابل يتصاعد من حول السياج الحدودي والتقط أحد المهاجرين قنبلة وردها عبر الحدود إلى الأراضي الأمريكية.

وأصبحت تيخوانا نقطة ملتهبة في النقاش حول السياسة الأمريكية المتعلقة بالهجرة والذي زادت حدته بعد وفاة طفلين من المهاجرين بسجون أمريكا وإغلاق جزئي للحكومة الأمريكية نتيجة مطلب الرئيس دونالد ترامب من أعضاء الكونغرس بتخصيص خمسة مليارات دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني حدثت واقعة مماثلة أطلقت خلالها القوات الأمريكية الغاز المسيل للدموع على المكسيك لتفريق مهاجرين مما دفع المكسيك للمطالبة بإجراء تحقيق.

ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية المكسيكية على الفور على طلب للتعليق.