لماذا عليك تجنب الإكثار من تناول الفواكه المجففة ؟!

جهينة نيوز

حذر موقع "فرويندين" أن الإكثار من تناول الفواكه المجففة يسبب زيادة في الوزن بالرغم من فوائدها الكثيرة على الصحة.

و أكد الموقع أنه من الممكن ان تكون الفواكه المجففة غنية بالسعرات الحرارية، حيث تحتوي ‫ملعقة طعام مملوءة بهذه الفواكه على أكثر من 70 سعرة حرارية. هذا وتحتوي عبوة مئة ‫غرام من الفواكه المجففة على أكثر من 300 سعرة حرارية، خاصة إذا تمت إضافة السكر أو ‫العسل إلى اليها.

لذلك ينصح خبراء التغذية بتناول عدد محدد من هذه الفواكه لفائدتها على الجسم، ولكن عدم الإفراط بتناولها، واختيار الطبيعي منها وغير المحلى أو المضاف إليه السكر، لافتين إلى أنها تسبب زيادة الوزن إذا تم تناول كمية كبيرة منها.

ويؤكد الخبراء أنه يجب تناول تلك الفواكه بحرص وحذر، حيث يكفي إضافة ‫ملعقة طعام مملوءة بالفواكه المجففة إلى اي وجبة الحبوب. ويمكن أيضاً تناولها كبديل للفواكه الطازجة مثل التفاح والبرتقال.