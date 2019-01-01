توقعات الأبراج للعام 2019 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز

الحمل سنة الترقي والانفراجات.. تبدو هذه السنة مختلفة تماماً عن السنتين الأخيرتين في حياتك لأنها مريحة أكثر من خلال كوكب المشتري في القوس، وتتلقى كثيراً من الفرص والعروض السعيدة ويلمع نجمك الاجتماعي وخاصة السنة وبوجه عام تبدو الانفراجات من خلال أبواب السفر التي ستفتح أمامك وبصورة مغرية جداً، وهذه السنة سوف تقدم لك ثقة مختلفة من خلال الاهتمام بعلم الاتصالات والتقنية والتعلق بشدة بالإلكترونيات والأجهزة الكهربائية.. والخطوط العريضة التي يمكن أن نشير إليها هي الاهتمام بالدراسات الروحية والدينية وكل ما له علاقة بالطاقة وعلوم الفلك وعلم اللغات.. أسفار بحرية وأسفار طويلة إلى بلاد ما وراء البحار والأماكن البعيدة.. قد يتخرج من الجامعة وشهادة عليا ودراسة عليا.. قد يدخل أناس ذوو علم يعطونك إرشادات ونصائح.. سفر وهجرة للبعض.. وترتيب أعمالك وأرباح مالية أو أموال تأتي من دون تعب, ودين احتمال يرجع.. فرص زواج لأحد الإخوة أو أحد الأقارب المهمين أو شركاء العمل، للبعض ممكن تعمير أو تغيير عفش منزل أو خطة جديدة للمنزل وتقارب مع العائلة. مهنياً: قد تترك وظيفة وانتقال إلى فرصة مهمة للعمل مع مؤسسة أجنبية.. للبعض قد تخضع لعلاج معين من مخاوف أو أشياء غريبة بالرأس.

عاطفياً: تعاني في الأشهر الستة الأولى ويُخشى عليك من الانهيار بالعلاقات.. لمن الوقت الأفضل يأتي في فصل الصيف وتصل إلى بر الأمان مهما اشتدت المصاعب.. للبعض عيش في بلد جديد، وتتلقف التغيير بكل رحابة صدر وتشعر بأنك تحررت من قيد ما وتجد تكريماً على عمل قمته به.

الثور الوصول إلى النهايات وقطف الثمار.. سوف تخف عليك ضغوط أزعجتك وتبدأ صفحة جديدة أفضل، وستقدم لك السنة مساعدات كثيرة من خلال تحقيقك النتائج التي سعيت لها في الماضي والحصول على أتعاب ضاعت من دون سبب منطقي من حساباتك الخاصة.. هذه السنة ستحمل لك حلولاً كثيرة عن مسائل لها علاقة بالشراكة واقتسام الأموال وربما تتحرك قضايا لها علاقة بالمحاكم والتركات وتقاسم الحصص المادية في الحصول عليها من دون خلافات مزعجة.. تحسّن مالي غير مسبوق.. قد يزيد مالك.. ميراث عالق قد ينحل في 2019 وهناك بوادر مالية جيدة.. موت أشياء مزعجة وتنتهي من حياتك.. بناء شيء جديد وتأسيس مالي وارتياح بالمنزل والسكن.. عمل بينك وبين أحد الإخوة.. مشروعات ضخمة في حياتك سترصد لها مبالغ مادية كبيرة ولكن ستكون مشروعات تعتمد عليها أنت والأبناء من بعدك. مهنياً: قد تتحدى وتقدم على أفضل المراكز في العمل وتباشر دورة مهنية جديدة.. السنة تعلمك أن تتخطى المآسي والجروح، وتكشف اهتمامات جديدة وعالماً مختلفاً يشكل حافزاً لك.. سنة مدهشة تحمل أحداثاً غير متوقعة.

عاطفياً: الأكثر وعداً بين أيار وحزيران.. حل جميع المشكلات والقضايا المعقدة بين الصيف والخريف، وتعود قصة حب قديمة للظهور.

الجوزاء سنة المواجهات المتعددة.. سنة النهضة لا تستبق الزمن، سوف تكون هذه السنة دقيقة جداً بوجه عام وستنال نصيبك على قدر الاجتهاد الذي تقدمه.. المغامرات والمجازفات ممنوعة هذه السنة.. سوف تدعم المشروعات الشراكة والعلاقات الثنائية ضمن العمل، ويمكن أن نقدم لك حقيقة بأن حظك مع الآخرين سوف يكون فعالاً أكثر مما لو كنت تعمل وحيداً فكفة الحظ سوف تكون مع الشريك أياً كان وضعه.. للبعض حمل وإنجاب أطفال.. من الإشارات الواضحة تبدو التعاملات مع أجهزة الإدارة وذوي السلطة معقدة وفيها مفاجآت غير متوقعة لذلك يجب الحذر..

قد تحصل فرص زواج للبعض، وللبعض عقود وشراكات عملية.. لا تتسرع.. توقّع ترقية.. كشف أعداء.. لكن عليك الحكمة بالقرار الصائب في مواجهة الآخرين أو في محاولة فض النزاع بعشوائية أياً كان نوع الشراكة عاطفية أو مهنية أو اجتماعية.. قد يكون للبعض عندك إدارة خاصة بك أو شراكة خاصة.. للبعض عودة للوطن وأصدقاء جدد.. أنت على موعد مع فرص ارتباط أو عقد أو تسوية عرض ثمين أو توّلي مراتب عالية، وتحصل على حصة من ميراث. في الصيف شباك الحب تتغير ويلمع اسمك بالتأكيد وتنتقل إلى عمل أفضل أو تتقدم في المؤسسة التي تعمل فيها مع تغيرات لصالحك أو تشتري منزلاً أو أسهماً.. انطلاقة موفقة.. وتشرف على فريق مكلف من بعض الجهات وتلتقي شخصية غامضة تثير فضولك.

السرطان سنة العمل والاستثمارات.. سنة مميزة وفيها الكثير من الفرص وستصل بك الظروف إلى مرحلة من الحيرة والتردد في الاختيار بين فرص ومجالات معروضة أمامك.. احذر الطمع.. قد تعتمد على الطرق الذاتية من دون مساعدة الآخرين، وتهتم بزراعة النباتات وجمع المعلومات والعلوم الطاقية لزيادة مقاومة الجسد ضد الأمراض وإبعاد الطاقات السلبية..فرص جديدة مع زيادة بالوزن.. أعمال روتينية تسخر أناساً لكم لتخدمكم.. حدث عملي رائع وأرباح مالية وعقود ودراسة عليا.. الفهم الديني فهم الحياة أكثر.. مجال للثقافات وتسخير الناس لك وحظ مالي.. سيكون الناس بحاجة لك.. عمليات تجميل للنساء.. قد ينتهي مرض.. فرص متعددة مع ربح مالي دون تخطيط.. (مصالحة وعودة صديق من الماضي)، وقد تتوصل إلى السلام في بداية السنة، وتشرع بعلاقة عاطفية ربما تقع في الغرام على غير انتظار أو تهتم بشخص أجنبي أو غريب عن محيطك أو مختلف عنك ثقافياً أو دينياً.. فرصة عمل جديدة لمن يبحث عن عمل. على الصعيد الصحي ستكون أفضل.. قد تغير مهنة أو توسع أو تخطط لعمل جديد.. سنة لن تنساها لوقت طويل.. الأبواب المغلقة تعود وتفتح مشرعةً وتكتشف نفسك ومحاولة الإجابة عن السؤال من أنا.

الأسد سنة الولادة الجديدة المشرقة.. المشتري في منزل الحظ والفرص السعيدة سيقدم لك تحسناً يختلف كثيراً عن السنوات الماضية من خلال النجاح الذي ستحصده في المجال الذي تهتم به.. تتجه الأنظار نحوك لتتلقى المكافآت والتشجيع من الناس أيضاً، وسوف تحل أمامك الكثير من العقد والمشكلات التي تراكمت في السابق خاصة على صعيد المال والعواطف، وتعود حالة الإشراق والتميز إلى شخصيتك مجدداً.. انطلاقة جديدة في حياتك وشخصيتك أكثر قوة.. حمل وولادة طفل للنساء.. العلاقات بالأطفال بالمسرح والفنون والطرب وأماكن ترفيهية.. حظ مالي.. بورصة بعد معاناة سنين.. سنة الانفراجات.. الخالي من الحب يقع في الغرام.. حاكم السرور لك والمواهب تظهر.. شهرة للبعض.. عودة ومصالحة للمتزوجين وقد تظهر مواهب جديدة في الأسرة.. امتلاك للعقارات أو تجارة بالعقارات.. ارتواء بعد الظمأ.. قد يغير عنوانه والعثور على لحظات من حياته.. معلومات قد تتعرض للتلف والطلب للإعادة.. نجاحات على مستوى فكري واجتماعي.. مدعو لاستلام منصب أو كرسي في مكان ما.. صديق جديد يقوم بدور الحراسة عليه.. إلقاء الضوء على مدخرات وحصول على مال أو ثروة.. للبعض انتقال إلى بلد أجنبي أو يقرأ ثقافات مختلفة.. اهتمام بأحد الوالدين.. قد تطلب نقلك إلى وضع أحسن إذا كنت موظفاً.. لا وقت أن تكون كسولاً، ثق بإلهامك.

العذراء سنة الفصول الأربعة والاتجاهات الأربعة.. عليك أن تكون متابعاً جيداً، يعني أن أفضل مجال ممكن أن تستثمر به في هذه السنة هو مجال العقارات (بيوت، أراضي، زراعة، سيارات، مجوهرات وصياغة الذهب وتجارتها)، فالمشروع الأكثر فاعلية خلال هذه السنة يرتبط بهذا المجال، لكن العلاقة مع العائلة سوف تتراجع وربما تنشأ نزاعات حول قسمة أموال معينة أو اقتسام أرزاق قديمة وعليك أن تكون عادلاً.. مع حالة من الانتباه والحذر من تصرفات الشركاء من حولك حتى تكسب القوة والمهارة في التعاطي مع أسلوب الحياة بوجه عام.. قد تتعرض لبعض المفاجآت من الشريك الذي تتعامل معه سواء كان شريك مهنة أو عاطفة أو صداقة.. المطلوب أن تكون أكثر مرونة لتجاوز جميع المواقف.. قد تصاب بأزمات قلق أو أفكار قلقة..

للبعض عمل خاص وكشف أشخاص يحاولون إعاقة مشروعاتك ومعرفة الأسباب.. أعطال وإصلاحات تخص سيارات أو شراء سيارة جديدة.. اعتماد على سند خارجي من أي نوع كان وتفوز في المسابقات والمنافسات بكافة أنواعها وربما تتعلم مهارة غريبة أو تشارك بتنمية قدراتك.. للبعض حد لنهاية العلاقات غير الثابتة.. انفصال أو طلاق.

الميزان النجم يرتفع ويصبح محبوباً.. قدرة رهيبة بين الناس.. ميراث يُفتح من جديد.. والعقود والرحلات مكثفة لعمل جديد.. وسوف تدخل هذه السنة موجة من الأحداث التي تتطلب الترتيب والتنسيق بأسلوبك الهادئ والمرن ستتجاوز كل المواقف بسهولة.. سنة تحمل لك حظاً كبيراً من خلال وجود المشتري في برج القوس، وتشعر بأن الفرص التي تسعى إليها ستتحقق من دون تعب وإرهاق بل بقليل من المثابرة والاجتهاد ستحصل على ما تريد خاصة في مجال المهنة والأعمال التجارية والتواصل مع الناس ومجالات الاتصال والسفر والإعلام.. اتساع وانتشار ضمن الأوساط التي ترتادها وتفضلها.. الإخوة والأقارب والجيران وأبناء العم وكل شيء يتعلق بأقربائنا.. تتحسن الأوضاع مع الحي والجيران.. رحلات قصيرة.. اتصالات وهواتف وبريد تشمل مسائل التواصل بينك وبين الآخرين ولم شمل وعودة للأهل.. قد يكون إلى حضن الأسرة وتضامن مع الأهل.. تواصل بين الناس.. مجال العمل بالتواصل باهر بقدرة التعبير.. قد تصبح متكلماً ومتحدثاً .. قد تحصل على سيارة.. حب عظيم.. هذه السنة ترتبط الأشياء ببعضها البعض وجمع لملمة الأجزاء المتناثرة في حياتك النفسية.. وقد نشاهد الحقائق والأمتعة تظهر في فلك الميزان، وقد تظهر بعض الأمراض أو مرافقة مريض.. للبعض يترك عملاً أو يتعلق أمرك بعدم الرضا في العمل.. مفاجآت سارة وانقلابات غير متوقعة ضمن الأجواء والرؤساء والزملاء في مجالات العمل.. عام الاحتمالات والوعود والإغراءات الشخصية من أجل حسم المصير العاطفي.

عاطفياً: تخوض تجارب خاصة وتمر بتقلبات بين النجاح والفشل.. أواخر أيار أنت لافت وجدّي في عملك وقد يكون هناك انتقال إلى موقع آخر لم تتوقعه.. وفي الصيف إيجاد حل نهائي وحاسم.

العقرب: سنة المال وزيادة الممتلكات.. يزداد المال أضعافاً.. سوف تهتم كثيراً في هذا العام بالموضوعات المالية والاستثمارات الكبيرة من خلال مشروعات العمل والشراكة مع الأصدقاء وأهل الثقة.. وسيتفاعل مع هذه الحالات ويزيد من قيمة الأملاك الخاصة، ويحرك مسألة القروض المالية والاستثمار.. ظهور فرص وفتوحات أخرى.. للطالب يحقق تفوقاً دراسياً.. وتطوير كبير لقدراتك ورغبتك بالتميز ضمن المجموعة التي توجد فيها.. الخير سوف يكون أكثر من السنة الماضية، أرباح مالية وموارد مالية ومكتسبات في الأرض.. بيت الوزراء.. اقتراض من الناس وتحتاج إلى مساعدة.. الأسرة مشتتة وقد تتصالح.. بيت الطعام والموارد والأرباح المالية تنشط عند العقرب..

تتحسن أوضاع الأسرة بالغذاء والصحة تتحسن فصاحة اللسان.. آلام حنجرة تشفى.. سنة الحب.. حمل وإنجاب.. سفر لأحد الإخوة.. عقار جديد.. مشكلات بالأسرة تذهب.. تعب الصحة والعمل في شباط وأيار ونهاية السنة.. لا تبحث عن المشكلات والخلافات.. للبعض مفترق طريق وتشعر بأن مرحلة قد انتهت لتبدأ أخرى جديدة.. إبراز مواهبك وإبهار بعض المتعاملين معك أو بعض المسؤولين.. مهمة خارج مهنتك الأساسية.

عاطفياً: لا ترضى بأنصاف الحلول.. قد تفضّل الوحدة على علاقة مهتزة.. للبعض فترة نقاهة معنوية لمعالجة الجروح العاطفية.

القوس: أنت على رأس قائمة المحظوظين لهذا العام وهذا بسبب زيارة المشتري لبرجك.. المشتري هو كوكب الحظ والفرص السعيدة والتجدد الذي طالما حلمت به سيقدم لك عروضاً كثيرة، وتُفتح أمامك آفاق جديدة.. حلول لمشكلات قديمة.. سوف تكون جاهزة وبنسبة عالية تأتي لصالحك، وستترقى إلى مناصب ومراكز متقدمة وتترك الماضي إلى الأبد.. سنة لن تخلو من ارتباطات عاطفية سعيدة.. وتتلقى ولادات جديدة تغمر أجواءك السعادة والفرح، عليك أن ترتب أوراقك جيداً.. الشكل الخارجي انتبه هذه السنة.. محبة الناس ونظرتهم إليك تتغير لنظرة حب واحترام يزداد.. نجمك لامع ومحظوظ بتحسن العقارات والتجارة والربح المالي.. السعادة لك هذه السنة، يزول مرض أسفل الظهر آخر العمود الفقري.. المشتري هو كوكبك لذلك لا يضرك لو تحمست أنت العدل فيرتفع شأنك.. تجارة ناجحة في مجال الإلكترونيات.. مخارج من مياه.. أرباح.. سفر.. عودة إلى الماضي لحبيب.. الحظ المالي من الآخرين.. قد يتحسن وضع الزوج معك، للمتزوجين انتبه للزوجة قد يؤدي إلى فراق وينسى الشريك.. أموال من عمل.. سفر من أجل الاستمتاع.. امتلاك عقارات.. انتبه من مال غير مشروع.. رفع الشأن في مجالات الحياة.. مستقبل جميل.. لا أخفيك أن تسير السنة على نمط التنقلات وهناك عروض واقتراحات وخيارات شتى تبقيك حائراً.. تختار بين الناس من يتلاءم مع أحلامك وطباعك.. ابتداء من الصيف تسمح لك بمغامرات عديدة ومتنوعة.. سنة حسم وضع كانت أذياله من السنة الماضية.. قد تكون الشؤون العاطفية مميزة.. ممنوع نقول في آخر السنة إنك مازلت خالي الفؤاد.. فقد نقول إن هناك بعض التقلبات.

الجدي: سنة الاعتكاف والاحتجاج.. قد لا يخدمك في الأساسيات التي تناضل من أجلها لكن المشتري يفتح أمامك آفاقاً جديدة من المتوقع أن يجلب لك حلولاً لمساعٍ قديمة لم تعد تصلح في أوقاتك الحالية وبذلك ستكون الفرص أقل من عادية.. لا تسمح لأحد ما بأن يتدخل بشؤونك حتى تضمن ابتعاد الشر عن الأجواء.. لا تيأس أبداً لأن الفرج قادم.. أعمال سرّية وحب خفي وقد تتغلب على الأعداء.. الهجرة قد تعزلك عن الناس والتأمل وقد تبتعد عن الأهل.. تواصل مع الناس محدود.. خبر فجائي.. قد تختلف مع إخوة وتطلب العزلة لراحتك ولتريح رأسك من مشكلاتك.. شيء من الماضي يعود بعدما فقدت الأمل منه.. روحك تطلب الراحة.. قد يحصل ميراث لأحد الأولاد واهتمام بأحد الأولاد.. عقود عملية سرّية تكتب فجأة.. للبعض عمليات تجميل أو تغيير شكل وعمليات صحية.. أموال من صداقات.. وانتبه من صداقات الشر أو فخ أو إغراءات.. عام سعيد.. مشروعات واعدة وفتح أبواب وتخطيط لبناء مستقبل أفضل.. لا تستثمر إلا في مشروعات أكيدة لكن لا تيأس.. احتمال حصول ضغط على توجهاتك على الصعيد المادي.. وقد تفرح لولادة طفل أو اهتمام بطفل أو منزل جديد أو انتقال أو تغيير إقامة أو حل نزاع على صعيد أولاد.. سنة متقلبة ومتطلبة.. اطلب مساعدة إذا احتجت.. ضع نفسك في عالم الضمان والشراكة المالية.. ربما تأخذ عطلة على حسابك أو تحتفل بنهاية خدمة.. سنة تقول (أعطِ الخبز لخبازه ولو أكل نصفه).

الدلو: المشتري في القوس.. قد تقترب نتائج الأعمال التي سعيت وتسعى لها وعليك استغلال الوقت الإيجابي.. سنة مناسبات سعيدة قد تعاني من كثرة الدعوات والاجتماعات والأصدقاء والأحبة.. لن يتركوك وحيداً أبداً وتصبح لك شعبية واسعة ربما من خلال اجتهادك في العمل وعلاقاتك الطيبة مع الجميع.. كل الأحداث لصالحك.. ظهور لك ضمن وسائل الإعلام وإبداعك اللافت للانتباه وللجمهور.. تحقق أحلامك.. موسوعة.. زيادة مال أو راتب.. للزوجة التي فيها عقم قد يحصل حمل وإنجاب.. سعادة.. استلام منصب إذا كان وضعك يسمح، وتتعرف على ناس جدد.. تجارة.. زيارات ترفيهية ووقت ممتع وتتعرف على أهل السلطة.. فرص مالية من بنوك وعقارات..

وفرص للأبناء للزواج.. خدمة الناس لك طوال العام.. أموال مشتركة تأتي من عمل وأرباح عالية وامتلاك عقارات.. قد تربح جائزة مقابل جهودك أو تصل إلى مرتبة أعلى، وقد يختبئ الحظ طول السنة وراء التغيرات الحاصلة في مجال عملك، حيث ستعمل ضمن فريق أو مجموعة أو مؤسسة وقد تغير مركزك أو توقّع على عقد جديد.. أعمال طارئة على صعيد منزل أو ميراث أو سفر أو هجرة أو شراء منزل أو إخلاء منزل.. نحذرك من الإهمال الصحي أو صحة أحد الأقارب.. سوف تتعرض للضغط بطريقة مزعجة وبشكل مفاجئ وسريع.. للبعض ظهور ضمن وسائل الإعلام.. وتكون لافتاً للجمهور وقد تربح جائزة.

الحوت سنة العمل والالتزام.. هذه السنة ستكون جميلة من خلال الواجبات التي ستلقى على كاهلك فيبدو برنامجك السنوي مملوءاً بالمشروعات والمخططات الثقيلة التي ستكون صعبة من خلال المثابرة على الأعمال والالتزامات التي ستتحملها.. عام يحمل لك الراحة وتتقلص فترات الشرود والخيال التي تعتمد عليها.. الأجواء مرهقة نوعاً ما لأنها تحتاج إلى تأقلم سريع وبداهة في التجاوب مع الفرص التي تبقى بوقع سريع أثناء العمل والأداء المهني وإخلاصك للمهنة سوف يعطيك شهرة كبيرة ومحبة رؤسائك بالعمل والطاقم الذي تعمل من خلاله، أما إذا كنت مهملاً فأمورك سوف ترثى كثيراً ولا حل وسطاً هذا العام.. الصحة فيها القليل من التعب والإرهاق.. مرتبة اجتماعية عالية بمنصب لك.. للبعض ترقية مهنية وتعارف مع زملاء ورؤساء العمل..

التخصص والوظيفة.. القيادة والسلطات العليا.. الشرف.. الشهرة والسمعة والكرامة والمجد والتفوق والمناصب ومجال الاهتمام بهذا القبيل.. زواج وشهرة ومجد ومراتب عليا.. تنتظر منصباً وتحصل على هذا الهدف.. فرصة تتعلق بالعمل وتعارف على مسؤولين وذوي نفوذ وغرباء.. إخلاصك للمهنة سوف يعطيك شهرة كبيرة ومحبة.. للبعض رغبة عميقة بالدخول إلى أجواء الثقافة والدراسة والعلاج الطبيعي أو الفلك أو (اليوغا) أو علوم الطاقة.. قد تتعرف على أشخاص جدد يدّعون العلم الروحاني والمعرفة في العلاج، وقد يلمع اسمك وتصل إلى الشهرة وتصبح معروفاً.. العاطفة أمام اختبار أو خضّات وهزات وتغيرات.. احرص على استقرارك.

المصدر مجلة جهينة