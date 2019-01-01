بومبيو يتعهد بأمن كيان الإحتلال بعد سحب قواته بلاده من سورية

جهينة نيوز:

تعهد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بألا يؤثر انسحاب الولايات المتحدة من سوريا على الإطلاق في التعاون مع كيان الإحتلال الإسرائيلي ولا يعني وقف الحملات ضد "داعش" وإيران.

وفي مستهل لقائه رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في برازيليا، اليوم الثلاثاء، قال بومبيو، في أول تعليق علني له على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سحب القوات الأمريكية من سوريا، إن هذا الإجراء "لا يغير أي شيء تتعاون في الإدارة الأمريكية مع إسرائيل".

وشدد بومبيو على ضرورة استمرار الحملات المناهضة لتنظيم "داعش" الإرهابي و"العدوان الإيراني" على الرغم من الانسحاب الأمريكي من سوريا بحسب مزاعم الوزير الامريكي.