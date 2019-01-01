أبراج يوم الأربعاء 2019/1/2 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٢/ ١: يعرف كيف يعطي الدروس وكيف ياخذها، اذا انغعل يجرح بالكلام، يصوب عيونه سهاما نحو محدثه، يبتسم ابتسامة مليئة بالانتصار، رحيم كريم محترم معالج ومساعد للاخرين،السنة ليست سيئة للتغيير، بل مميزة لاكتشاف نفسك على صعيد عمل، حاول انهاء العرقلة، سنة دافئة للحب، الحب يدق بابك مشاكل مستعصية، سفر وتفتيش حتى تصل لهدف مهما كان صعبا

الحمل: تركز على ما تقوم به من اتصالات مثمرة، قدرتك عالية على ايصال افكارك، لتكن ثقتك عالية وتصرف بجدية، نقاشاتك تقمع من حولك، كن متفهم ومتسامح لتتخطى السعادة التي تحلم بها، فرص جديدة، امور ادارية وقانونية، رغبة بالتقرب من الحبيب، انتبه من الطيش على الطرقات

الثور: مفتوح مجالك وتستطيع ان تطلب مساعدة وتتغلب على اي موضوع، تتغلب على اي قرار مستعجل، اضبط الميزانية وتجنب شراء حاجيات انت بغنى عنها، انتبه من العناد، فاتورة واستحقاقات او مرافقة مريض

الجوزاء: انتبه من العرقلة والتاجيل، خاصة ان اليوم غير ملائم لخوض مشاريع جديدة، تجنب المجازفة والمغامرة لبعض الوقت، تكره التفكير، لا تعاتب فانت قادر على حل مشاكل بالعزم، كن ديبلوماسي ولا تلجأ الى الاعذار

السرطان: كن واقعي ولا تدع احلامك تاخذك بعيدا عن الواقع وتكون في مواجهة مع ظروف صعبة، مطلوب منك ان تكون حريصا على عملك وعلاقاتك بالمحيط، انت على وشك انجاز مميز، لا تسمح للتعب بان يحرمك لذة الشعور بالتميز، استعد لخبر جيد يحمل بين طياته النجاح، احتمال مشكلة صحية خفيفة تنهي المهم من العمل، تملك الجراة للتنقل من مكان لمكان او من حال الى حال

الاسد: يوم ايجابي للعلاقات، لا تكل ولا تمل من الفرح والمرح، ينتظرك خبر يعوضك عن فترة حيرة، موعد مع شخص يترك بصماته بحياتك ضمن حفل، لا تسمح لاحد ان يزرع الشك من حولك، الطاقة الحيوية تحتاج الفن، وقت جميل وسعيد تقضيه مع الاحباب

العذراء: تراجع موقفك ومحطات عملك بالعين المجردة، تتعامل مع امورك العائلية بحزم اكبر، فرص التنافس قوية مع الطرف الاخر، عرقلة ومشاكل مع العائلة، مشغول بتصليحات منزلية، حارب الافكار السلبية لانك باجواء حنونة مع العائلة

الميزان: فرصة على صعيد عمل حاول ان تكون متكتما على صعيد خصوصياتك، يوم جيد لتسمع اخبار جيدة، يوم نشيط ومناسب للتعامل مع الاخوة والجيران لتفتح مجال لك لانجاز اعمالك، النقاشات الحادة تسبب سوء تفاهم، لتكن اعصابك باردة، سفريات ولقاءات وتنقلات

العقرب: مناسب ليكون حديثك عن الديون والمال، تفكر كيف تتصرف حول المشاكل المالية المتراكمة، تسمع خبر من بعيد وتتفادى السلبيات، حافظ على هدوء اعصابك وتجنب الصرف، خذ وقتك ومن الضروري ان تتانى بكلامك

القوس: يوم جميل، بدات بالتحرك والمحافظة على تواصلك، تستند الى حدسك باختيار صدق مشاعر الاخرين، توقع دعوة من اشخاص اعزاء على قلبك، يوم مميز لتكون ملفتا للنظر، تفهم ما يجري حولك، خطواتك تمشي بسهولة

الجدي: تتابع اعمالك بثقة اكبر، الصبر مفتاح الفرج، تكيف مع الظروف حتى تقطع فترة الوهن، حاول مشاركة الاصدقاء حتى تخفف من حزنك لتحافظ عل سمعتك النقية، الاحداث من الظهر تغيير شكلك الخارجي، عداوة ونميمة

الدلو: تنطلق لتلم شمل الاصدقاء وتفكر بتجميع الرفاق الذين تسعد معهم، يوم مميز غير اعتيادي، حاول تنفيذ الفكرة الموجودة في ذهنك دون حرج، يوم جميل يتعكر بسهولة، تلتقي باشخاص من الماضي، التفت مت الاجواء لعلاقات جديدة

الحوت: تحافظ على ثقتك وعملك وتشعر بالتوتر، مجهود يسيطر عليك لا تتخلى عن حماستك، لا تفقد الصبر، لا ترفض الدعوات التي يوجهها لك الاصدقاء او المسؤولين او الغرباء، تقلبات، انتبه من خيبة الامل، دعم لامورك الشخصية