ديبكا: ضباط مصريين و اماراتيين في منبج

جهينة نيوز:

زعم موقع DEBKA الإسرائيلي بأن ضباطا من مصر والإمارات زاروا مؤخرا مدينة منبج شمالي سوريا، تمهيدا لنشر قوات للدولتين هناك محل الجنود الأمريكيين الذين ينسحبون من المنطقة.

ونقل الموقع الذي يعد مقربا من المخابرات الإسرائيلية عن "مصادره"، دون الكشف عنها، أمس الاثنين أن "الضباط المصريين والإماراتيين قاموا بجولات في المدينة ومحيطها وتفقدوا مواقع القوات الأمريكية ووحدات حماية الشعب الكردية في المنطقة، ودونوا ملاحظات بشأن نشر قوات من بلديهما في المنطقة مستقبلا.

وأشارت مصادر الموقع إلى أن هذه الزيارات تتزامن مع المشاورات التي يجريها البيت الأبيض مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت المصادر بحسب الموقع الاستخباراتي الاسرائيلي أن المبادرة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكمن في نشر قوات عربية في منبج بعد انسحاب الأمريكيين منها، مع ضمان الولايات المتحدة غطاء جويا لها ضد أي عمل عسكري من قبل تركيا وسوريا وروسيا.