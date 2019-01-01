لص سيارات يتصل بالشرطة خلال قيامة بعملية سرقة لهذا السبب

الثلاثاء, 1 كانون الثاني 2019 الساعة 21:57 | منوعات, منوعات

لص سيارات يتصل بالشرطة خلال قيامة بعملية سرقة لهذا السبب

جهينة نيوز:

فوجئت شرطة النجدة في مدينة تروندهايم بالنرويج، باتصال غريب من لص حاول الاستيلاء على سيارة.

اضطر اللص للاتصال بالشرطة لنجدته بعدما علق بداخل السيارة التي كان يحاول الاستيلاء عليها، بحسب ما نشرته الشرطة في تغريدة لها عبر "تويتر".

وقالت الشرطة إن شابا اقتحم سيارة في معرض سيارات بهدف سرقتها، وعندما اكتشف أنه غير قادر على الخروج منها، اتصل بالشرطة في وقت مبكر من اليوم طلبا للمساعدة.

وأشارت الشرطة إلى أن سيارة دورية وصلت وحررته ثم قبضت عليه ووضعته في الحجز.

وقال المتحدث باسم الشرطة "نظرا لأنه كان يعرفنا من قبل، ظن أنه من العادي الاتصال بنا طلبا للمساعدة"، مشيرا إلى أن سارق السيارة الفاشل يبلغ من العمر 17 عاما.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا