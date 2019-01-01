نيكول سابا تتالق بحفلين في القاهرة باطلالتين مختلفتين

جهينة نيوز:

اختتمت النجمة اللبنانية نيكول سابا حفلها الثاني برأس السنة بحضور كامل العدد داخل أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة عقب حفلها الأول بأحد المولات الشهيرة بحضور ٣٠ الف من عشاقها.

وصعدت نيكول علي خشبة المسرح مرددة لاغنية “حفضل احلم ” مرتدية سواريه آخر لونه ازرق غامق مثير خطف انظار الجمهور كالعادة حيث حصدت هتافات وصيحات الإعجاب

كان بصحبة نيكول مدير أعمالها وائل المصرى الذى أشرف على تجهيزات الحفل قبيل صعودها علي خشبة المسرح.

حرصت بعدها على تهنئة الحضور من مختلف الجنسيات العربية وبخاصة المصريين ومصر التي تحتضن الجميع ثم قدمت عدد كبير من اغانيها الشهيرة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها ” براحتي ” ، التوتو ني” ،”قررت ” .. بالإضافة إلى “ياواد يا تقيل” وبنت السلطان. ..وغيرها ممن أشعلت بها وصلات الرقص المتتالية طوال فقرتها.