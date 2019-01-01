الجيش يوقع قتلى ومصابين في صفوف الإرهابيين بريف حماة الشمالي

جهينة نيوز:

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري العاملة في ريف حماة الشمالي ضربات مكثفة على محاور تحرك وتحصينات المجموعات الإرهابية وذلك في إطار ردها على خروقات اتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب.

و أفادت التقارير أن وحدات من الجيش وجهت رمايات نارية مركزة على مقرات وأماكن انتشار إرهابيي ما يسمى “الحزب التركستاني” الذي يضم مئات المرتزقة الأجانب في قرية قسطون بسهل الغاب في أقصى الريف الشمالي الغربي و أسفرت الضربات عن سقوط العديد من الإرهابيين بين قتيل ومصاب وتدمير مقرات تحوي على أسلحة وذخيرة وعتاد.

و كانت المجموعات الإرهابية المنتشرة فى بلدة اللطامنة بالريف الشمالي استهدفت أمس بقذائف صاروخية الأحياء السكنية فى مدينة محردة ما تسبب بإصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع أضرار مادية بعدد من المنازل.

وردت وحدات من الجيش المتمركزة في محيط الحماميات والمغير وتل بزام أمس الأول عبر ضربات نارية مركزة على تحركات المجموعات الإرهابية التى جددت اعتداءاتها على نقاط عسكرية متمركزة لحماية البلدات الآمنة فى ريف حماة الشمالي.