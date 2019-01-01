الوزير النداف يطالب مدير الشركات بتامين حاجات اهالي منبج

الثلاثاء, 1 كانون الثاني 2019 الساعة 18:07 | شؤون محلية, أخبار محلية

الوزير النداف يطالب مدير الشركات بتامين حاجات اهالي منبج

جهينة نيوز:

طلب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف من مديري المؤسسات والشركات والإدارات ومديرية التجارة الداخلية بحلب العمل مباشرة على تقييم وضع منشآتهم في مدينة منبج بريف حلب ومدى جاهزيتها وتأمين الكادر المناسب بهدف تشغيلها وإعادة العمل بها

كما طالب في تعميم أصدره اليوم باتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لتوفير السلع والموادالغذائية الاساسية والاستهلاكية و المتعلقة بعمل كل مؤسسة وشركة وموافاة الوزارة بتقرير مفصل عن وضعها وإمكانية تفعيل عملها بما يرتقي الى مستوى انتصارات جيشنا العربي السوري وتواجده في مدينة منبج .


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا