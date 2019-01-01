الوزير النداف يطالب مدير الشركات بتامين حاجات اهالي منبج

جهينة نيوز:

طلب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف من مديري المؤسسات والشركات والإدارات ومديرية التجارة الداخلية بحلب العمل مباشرة على تقييم وضع منشآتهم في مدينة منبج بريف حلب ومدى جاهزيتها وتأمين الكادر المناسب بهدف تشغيلها وإعادة العمل بها

كما طالب في تعميم أصدره اليوم باتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لتوفير السلع والموادالغذائية الاساسية والاستهلاكية و المتعلقة بعمل كل مؤسسة وشركة وموافاة الوزارة بتقرير مفصل عن وضعها وإمكانية تفعيل عملها بما يرتقي الى مستوى انتصارات جيشنا العربي السوري وتواجده في مدينة منبج .