هيفاء وهبي تطل بلباس العروس في ليلة راس السنة في تونس

جهينة نيوز

استقبلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي السنة الجديدة 2019 في تونس، وأحيت وهبي حفل غنائي مميز هناك، وتألقت الفنانة اللبنانية بإطلالة مميزة باللون الأبيض مُرتدية فُستان طويل من قماش الشيفون، تميز بفتحة كبيرة من ناحية الساق، وأسفله هوت شورت بنفس اللون.

وتغزل عدد كبير من جمهور الفنانة اللبنانية بإطلالتها المميزة خصوصًا انها اختارت اللون الأبيض لها حيث بدت كالعروس في استقبالها سنة جديدة.

وعلى صعيد مُختلف انتشرت مؤخرًا عدد كبير من الشائعات والأخبار حول زواجها بشكل سري من مدير أعمالها الفنان المصري محمد وزيري، وهو الأمر الذي جعل كبير من جمهورها يعتقد أنها تعمدت اختيار اللون الأبيض لتودع عام 2018 وتستقبل عام 2019 ليكون بمثابة إعلان غير رسمي عن زواجها خصوصًا أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ما زالت تلتزم الصمت فيما يخص أخبار زواجها السري من مدير اعمالها.