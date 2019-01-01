369 طالبا يشارك في الاختبارات النهائية للأولمبياد العلمي السوري الجمعة القادم

جهينة نيوز

بمشاركة 369 طالبا وطالبة من نخبة مواهب التميز العلمي في مختلف المحافظات تنطلق يوم الجمعة القادم الاختبارات النهائية للأولمبياد العلمي السوري لموسم 2018-2019 بعلوم “الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وعلم الأحياء”.

وتتضمن الاختبارات جولتين صباحيتين على مدى يومين مدة كل واحدة منهما أربع ساعات متواصلة حيث تقام اختبارات مواد “الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء” في فندق الشيراتون بدمشق بينما تقام اختبارات مادة المعلوماتية في كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق.

وتم وضع نماذج الأسئلة من قبل اللجان العلمية المركزية للأولمبياد العلمي السوري التي تضم نخبة من الكفاءات التدريسية والبحثية في التعليم العالي بسورية وفور انتهاء الاختبارات ستقوم اللجان العلمية بتصحيح أوراق الإجابات وتؤخذ محصلة علامتي الجولتين وبموجبها يحسب الترتيب النهائي للعلامات وترتيب المشاركين مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاختبارات النهائية مماثلة لاختبارات مسابقات الأولمبياد العالمية من حيث التنظيم والمحتوى والمستوى العلمي.

و قال مدير المكتب الإعلامي في هيئة التميز والإبداع مالك حمود اليوم: إنه “سيشارك في الاختبارات النهائية 235 طالبا وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوي من المتأهلين عبر مراحل الأولمبياد في موسمه الحالي إضافة إلى الطلاب القدامى من أعضاء الفرق الوطنية في علوم الأولمبياد الخمسة والبالغ عددهم 134 طالبا وطالبة”.

وبين حمود أن اختبارات الطلاب الجدد تهدف إلى تحديد الأوائل على مستوى سورية في علوم الأولمبياد الخمسة للموسم الحالي بينما تهدف اختبارات الطلاب القدامى إلى تقييم مستواهم الحالي ومن يثبت تطوره يحتفظ بعضويته في الفريق الوطني لمادته العلمية ومن يثبت عدم تطوره يفقد مكانه في الفريق الوطني ويترك المكان لغيره من الطلاب الجدد.

وأشار حمود إلى أنه سيتم يوم الجمعة القادم خلال نهائيات الأولمبياد إقامة ورشات عمل لطلاب الأولمبياد القدامى مع الطلاب الجدد لإفادتهم من تجاربهم في مشاركات الأولمبياد العالمية بينما سيتم يوم السبت توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة والأمانة السورية للتنمية لاعتماد مسابقات المناظرات الثقافية بشكل رسمي والاستفادة من كوادر وكفاءات الأمانة السورية للتنمية في مجال التدريب والتنظيم والتحكيم ليتم اعتماد المناظرات رسميا بدءا من الموسم الحالي على مستوى مدارس سورية بعد أن أجريت العام الماضي بشكل تجريبي في محافظات محددة.

ولفت حمود إلى أنه سيتم يوم الأحد القادم إعلان الطلاب الفائزين بالمراكز العشرة الأولى في كل مادة علمية وتتويجهم ضمن حفل كبير في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق (الأوبرا) ليبدأ تأهيلهم وتدريبهم لتمثيل سورية في مسابقات الأولمبياد العالمية المقررة الصيف القادم.

وكانت منافسات الأولمبياد العلمي السوري لموسم 2018-2019 انطلقت على مستوى المدارس في الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول الماضي بمشاركة جميع طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي من مختلف المحافظات والذين قدر عددهم بأكثر من 90 ألف طالب وطالبة.

وتقام منافسات الأولمبياد العلمي السوري بطريقة هرمية ومتتالية تبدأ بالمدارس ومن ثم على مستوى المناطق وبعدها على مستوى المحافظات ومن ثم على مستوى سورية لتبدأ بعدها رحلة التأهيل والتدريب بدءا من المحافظات وصولا إلى التدريب المركزي من خلال الملتقى العلمي الذي يقام بدمشق في صيف كل عام استعدادا للمشاركات العالمية.