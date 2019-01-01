لقاء سويدان تنشر صورة لها على الفيسبوك وقد اجرت عملية

جهينة نيوز

تعرضت الفنانة المصرية لقاء سويدان، لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية وخضعت بسببها لجراحة في الجيوب الأنفية.

لقاء سويدان، كشفت أنها تعاني من صعوبة في التنفس بعد العملية الجراحية، وقالت عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»: «أحيانًا بننسى نعم ربنا الدائمة علينا مابنشعرش بيها إلا لما نفقدها شوية إنك تعرف تتنفس كويس مثلاً نعمة كبيرة اللهم لك الحمد والشكر».

الفنانة المصرية، لا تغادر منزلها بسبب الوعكة الصحية، كما تجد صعوبة في الكلام، إلا أن الطبيب المعالج لها أكد أنها ستتعافى بشكل كامل خلال أيام قليلة.

وحصدت تدوينتها على العديد من التعليقات التي تمنت لها السلامة وأن تعود لمواصلة حياتها بشكل طبيعي.

من ناحية أخرى من المقرر أن تواصل لقاء سويدان، تصوير دورها في مسلسل «البيت الكبير 2»، ويشاركها البطولة فيه لوسي، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبدالعظيم، وطارق صبري، ودنيا المصري، ومي فخري، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق.

كما يشارك فيه شريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثاني داليا مصطفى، عبير صبري، ومجدي كامل ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي وينتمي لمسلسلات الـ60 حلقة