بالصور.. تيلان بلوندو من جديد تحوز على لقب أجمل فتاة على الأرض

جهينة نيوز

اختيرت العارضة الفرنسية تيلان بلوندو، البالغة من العمر 17 عاما، كأجمل فتاة في العالم، وهو لقب كانت قد حصلت عليه سابقا، وتحديدا قبل نحو 11 عاما عندما كانت في السادسة من عمرها.

تيلان في العام 2007 توجت باللقب، لتعود وتحصل على لقب أجمل وجه لعام 2018، حيث وقع عليه الاختيار من بين أجمل 100 وجه في العالم.

ووفقا لـ “ديلي ميل”، فعندما بلغت بلوندو العاشرة من عمرها، تم اختيارها لتكون صورة الغلاف في مجلة “فوغ”، وأصبحت بالتالي أصغر عارضة تظهر صورتها على غلاف المجلة، التي تعرضت لانتقادات حادة بسبب جعل الطفلة “أكثر إثارة”، فضلا عن إضافة “المكياج” إلى وجهها.

الفتاة الفائزة باللقب تقدمت بالشكر على اختيارها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.. وقالت: لا أصدق هذا الأمر لا أستطيع أن أصدق نفسي.. شكرا لكم كثيرا.. والشكر لكل من صوت لي.

العمل بجائزة “تي كاندلر” لأجمل الوجوه في العالم، كان قد بدأ عام 1990، وتعد من بين الجوائز الأكثر مصداقية في هذا المجال، وهي تختلف عن مسابقة وجائزة ملكة جمال العالم للعام 2018 التي فازت بها كاتريونا غرا.

الجائزة تمنحها هيئة نقاد السينما “تي سي كاندلر”، وسبق أن حصلت عليها الفنانة ميشيل فايفر 3 مرات، وصوفي مارسو مرتين، وميغ ريان ونيكول كيدمان، وكذلك ماريون كوتيلارد وجوردان دون