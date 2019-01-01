حملة سعودية ضد "المعارضين السوريين" للدولة والرئيس الأسد في المملكة!

الثلاثاء, 1 كانون الثاني 2019 الساعة 15:05 | سياسة, عربي

حملة سعودية ضد

جهينة نيوز

بدأت الشرطة السعودية حملة تستهدف فيها المحال التجارية ‏للسوريين "المعارضين" للدولة السورية المقيمين في السعودية.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي عن مصادر داخل الجالية السورية في الرياض قولها إنّ "الحملة بدأتها الشرطة السعودية لاستهداف المحال التجارية ‏للسوريين المعارضين للدولة السورية المقيمين في السعودية".

وتهدف الحملة التي لم يتسن لموقع جهينة نيوز التأكد من صحتها الى "نزع أعلام ما يسمّى بالثورة السورية أو أيّ شعارات ‏وملصقات معادية للرئيس بشار الأسد".

وأضافت المصادر أنّ "محاضر ضبط يتمّ تسجيلها بحق المخالفين ‏بعدما منحت الشرطة مهلة أيام معدودة للالتزام بالتنبيه الذي جرى تعميمه على العاملين في أسواق الرياض"‎.


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