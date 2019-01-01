حملة سعودية ضد "المعارضين السوريين" للدولة والرئيس الأسد في المملكة!

جهينة نيوز
بدأت الشرطة السعودية حملة تستهدف فيها المحال التجارية للسوريين "المعارضين" للدولة السورية المقيمين في السعودية.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي عن مصادر داخل الجالية السورية في الرياض قولها إنّ "الحملة بدأتها الشرطة السعودية لاستهداف المحال التجارية للسوريين المعارضين للدولة السورية المقيمين في السعودية".
وتهدف الحملة التي لم يتسن لموقع جهينة نيوز التأكد من صحتها الى "نزع أعلام ما يسمّى بالثورة السورية أو أيّ شعارات وملصقات معادية للرئيس بشار الأسد".
وأضافت المصادر أنّ "محاضر ضبط يتمّ تسجيلها بحق المخالفين بعدما منحت الشرطة مهلة أيام معدودة للالتزام بالتنبيه الذي جرى تعميمه على العاملين في أسواق الرياض".