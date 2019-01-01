ماكرون يطالب الفرنسيين بعدم انكار الواقع رغم استمرار الاحتجاجات

جهينة نيوز

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الحكومة يمكنها القيام بعمل أفضل لتحسين حياة المواطنين، بعد أسابيع من تحرك السترات الصفراء احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية.

وقال ماكرون في خطاب من قصر الإليزيه بمناسبة رأس السنة: "يمكننا القيام بعمل أفضل، وعلينا أن نقوم بعمل أفضل وأطالب الفرنسيين بعدم إنكار الواقع".

وتابع ماكرون "دعونا نتوقف عن تشويه صورتنا وعن التظاهر بأن فرنسا بلاد لا يوجد فيها تضامن وحيث يجب دائما إنفاق المزيد".

وأضاف "نحن نعيش في واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، ولدينا بنية تحتية هي من بين الأفضل في العالم. نحن ندفع القليل، أو لا شيء من أجل تعليم أولادنا، ونتلقى رعاية صحية على يد أطباء ممتازين بأقل التكاليف".

وعلى الرغم من حديثه، شدد ماكرون على الحاجة إلى تحسين الخدمات العامة، وتحديدا في المناطق الريفية.

وواصل متظاهرو السترات الصفراء، الاحتجاج في باريس ومدن كبيرة أخرى للمطالبة بمزيد من الإجراءات لصالح الفقراء والعمال.