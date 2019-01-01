بالفيديو.. لقطات للرئيس الدكتور بشار الاسد في عام ٢٠١٨

الثلاثاء, 1 كانون الثاني 2019 الساعة 12:53 | سياسة, محلي

المصدر_ صفحة رئاسة الجمهورية


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