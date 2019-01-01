X
Desktop: Size >= 1024
Desktop: Size <= 1024
Tablate portrait: Size <= 800
Tablate portrait: Size <= 768
Small tablate landscape: Size <= 600
Mobile landscape: Size <= 480
Mobile portrait: Size <= 320
الصفحة الرئيسية
|
أكتب مقالتك في منبر جهينة
|
أعلن معنا
|
اتصل بنا
جهينة نيوز
اسلوب جديد للتلاعب بالغاز المنزلي.. تموين ريف دمشق: لا شكاوى لنقص كمية الاسطوانة!
الإمارات: مقاطعة قطر مستمرة في 2019
قضية "تحويل جنس" ثلاث فتيات خليجيات إلى ذكور حسمت!
مصدر مقرب من "نتنياهو": انسحاب القوات الامريكية من سوريا فرصة لنا!
الفرعون صلاح ينافس ماني وأوباميانج على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا
ماكرون يطالب الفرنسيين بعدم انكار الواقع رغم استمرار الاحتجاجات
بالفيديو.. لقطات للرئيس الدكتور بشار الاسد في عام ٢٠١٨
قتلى ومصابين في صفوف الإرهابيين وتدمير مقرات لهم بريف حماة الشمالي
احذروا الحمام بالماء الساخن لهذه الاسباب
"مشهد جنسي" لجاكي شان يتسبب بإقالة مدير قناة إيرانية!
3000 ليرة سعر بطاقة اليانصيب في اللاذقية.. مديرية التجارة والبريد يتقاذفان المسؤولية!
ربط السكة الحديدية بالمنطقة الحرة في اللاذقية ومشروع نقل الحصويات لمرحلة إعادة الاعمار
هل سمعت بورقة" بن لادن" التي ستلغيها اوروبا؟
5 مهاجمين على خريطة ريال مدريد الشتوية
إيران تهزم قطر ودياً استعداداً لكأس آسيا
القائمة الرئيسية
الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
بالفيديو.. لقطات للرئيس الدكتور بشار الاسد في عام ٢٠١٨
الثلاثاء, 1 كانون الثاني 2019 الساعة 12:53 |
سياسة
,
محلي
Your browser does not support the video tag.
شارك
|
المصدر_ صفحة رئاسة الجمهورية
أخبار ذات صلة
مصدر مقرب من "نتنياهو": انسحاب القوات الامريكية من سوريا فرصة لنا!
فرسان سورية يعتلون منصات التتويج ببطولة العين الدولية لقفز الحواجز
ترامب: "سنعيد قواتنا من سوريا ببطء"
الكويت تكشف رسميا حقيقة عودة سفارتها في سوريا!
تركيا تواصل حشد قواتها عند الحدود السورية!
اقرأ المزيد...
لهذه الأسباب جبهة النصرة تحرم المشاركة في العدوان التركي شرق الفرات
ميليشيا قسد: تركيا أرادت أن تكون دولة محتلة في سوريا.. وعلى روسيا مسؤولية كبيرة في الملف السوري
سبوتنيك: الرئيس الموريتاني يزور سوريا في 10 يناير المقبل - التفاصيل
الرئيس الأسد يتلقى رسالة من رئيس الوزراء العراقي حول استمرار التنسيق بين البلدين وخاصة محاربة الإرهاب
مسؤولون أتراك ولبنانيون وسعوديون كبار على لائحة تمويل الإرهاب في سوريا
حماية الشعب الكردية تستغيث بالقوات السورية لفرض سيطرتها على منبج
قمة الدول الضامنة لأستانا حول سوريا تعقد في روسيا بداية العام القادم
سورية: إعادة افتتاح السفارة الإماراتية في دمشق.. الامارات: حريصون على إعادة العلاقات بين البلدين
مصدر في الخارجية السورية لوكالة روسية: افتتاح السفارة الإماراتية في دمشق رسميا اليوم
مصادر: مسلحو المعارضة في التنف جاهزون للاستسلام وتسوية أوضاعهم لدى الدولة السورية
سورية:استمرار “إسرائيل” في نهجها العدواني الخطير ما كان ليتم لولا الدعم الامريكي
المعلم يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير بيلاروس الجديد لدى سورية
مجلس منبج العسكري يعلق على وصول القوات الروسية و السورية الى مشارف منبج
مصادر: قوات روسية مع الجيش السوري قرب منبج
لافروف يبحث مع السفير حداد العلاقات الثنائية وسبل تطويرها
أضف تعليق
أخبار اخرى
اسلوب جديد للتلاعب بالغاز المنزلي.. تموين ريف دمشق: لا شكاوى لنقص كمية الاسطوانة!
الإمارات: مقاطعة قطر مستمرة في 2019
قضية "تحويل جنس" ثلاث فتيات خليجيات إلى ذكور حسمت!
مصدر مقرب من "نتنياهو": انسحاب القوات الامريكية من سوريا فرصة لنا!
تابعونا على فيس بوك
تصفح المزيد
خدمة RSS
شكاوى القراء
محاربة الارهاب
أحوال الطقس
مكتبة جهينة
أسعار العملات
النشرة البريدية
الأكثر مشاهدة
أبراج يوم الثلاثاء 2019/1/1 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران
جريمة بشعة تهز مصر عشية رأس السنة الجديدة
ماتيس لجنوده "اصمدوا"
الهند تعفي مدفوعات النفط الإيراني بالروبية من ضرائب مرتفعة
الأكثر مناقشة
قيادة الجيش تعلن الدخول إلى منيج ورفع العلم السوري التزاما بفرض سيادة الدولة واستجابة لنداء الأهالي
بعد إعلان أمريكا الانسحاب من سوريا.. الأكراد يرفعون علم إسرائيل (بالصور والفيديو)
من هو وزير خارجية السعودية الجديد ..؟
فاتحة الاستدارات بقلم: فاديا جبريل
تصنيفات الأخبار الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
جميع الحقوق محفوظة © 2008-2019
بوابة جهينة الاخبارية
.