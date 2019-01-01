"مشهد جنسي" لجاكي شان يتسبب بإقالة مدير قناة إيرانية!

الثلاثاء, 1 كانون الثاني 2019 الساعة 12:32 | ثقافة وفن, تلفزيون

جهينة نيوز

أقال التلفزيون الإيراني الرسمي (IRIB) مدير قناة إقليمية إثر بث فيلم للمثل الصيني جاكي شان، دون حذف "مشهد جنسي".

ونشرت قناة جزيرة كيش مقطعا من أحد أفلام جاكي تشان يظهر النجم المتمرس في الفنون القتالية في وضع جنسي مع امرأة، وذلك وفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وكتبت وسائل الإعلام الإيرانية، أن مشهدا "منافيا للأخلاق" بث على قناة كيش التلفزيونية "انتهاكا لقواعد تلفزيون إيريب"، مشيرة إلى أن التلفزيون في إيران لا يبث أية مشاهد فيها ملامسة بين رجل وامراة.

وقالت إن مدير إيريب، علي عسكري، أمر بتحقيق في القضية وتعهد "بالتعامل بجدية مع المخالفين والتبليغ عنهم للسلطات المختصة"، بعدما أثارت الثواني القليلة لهذا المشهد، حالة من الجدل في إيران، إذ سرعان ما انتشر تداول المقطع بسرعة في البلاد.


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