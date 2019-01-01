3000 ليرة سعر بطاقة اليانصيب في اللاذقية.. مديرية التجارة والبريد يتقاذفان المسؤولية!

جهينة نيوز

مع بداية العد التنازلي واقتراب موعد إجراء سحب يانصيب معرض دمشق الدولي تتصاعد بوتيرة عالية أسعار بطاقات اليانصيب ولكل منطقة تسعيرتها الخاصة التي تبدأ في مدينة اللاذقية بـ2000 ليرة وتنتهي بـ 3000 ليرة، علماً أن التسعيرة النظامية هي 1500 ليرة، وعند سؤالنا الباعة عن سبب المبيع بهذا السعر جاء الرد أنهم يشترونها من المرخصين بـ 1800 إلى 1950 ليرة.

وفي اتصال مع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أحمد نجم قال: لا يمكننا ضبط هؤلاء الباعة الصغار الذين لا مكان محدد لهم بل نريد معرفة المرخصين الأساسيين لأنهم هم من يخالفون وكنا قد خاطبنا مديرية البريد في اللاذقية منذ مدة لمعرفة أصحاب الرخص وأماكن وجودهم لنقوم بمهمتنا، ولم يأت الرد حتى الآن، مشيراً إلى أنه لم يتم تنظيم أي ضبط حول هذا الموضوع.

في حين أوضح محمد غالية مدير بريد محافظة اللاذقية أن بطاقة اليانصيب مسعرة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بـ 1500 ليرة للمواطنين، وتباع للمعتمد بـ 1335 ليرة ونسب الربح المسموح بها 11% أي ما يعادل 165 ليرة لكل بطاقة. وتم إرسال قائمة بأسماء كل المرخصين إلى رئيس مجلس المحافظة، الذي يقوم بدوره برفد مديرية التجارة وحماية المستهلك في المحافظة بها، وذكرنا فيها أسماء كل المرخصين والبالغ عددهم حوالي 202 مرخص.

مشيراً إلى أن عدد البطاقات التي تم توزيعها في المحافظة لإصدار رأس السنة بلغ 215600، وللأسف- حسب غالية- يتم الاتفاق بين الباعة على صيغة معينة بالحديث بأن المرخصين هم من يرفع السعر وصاحب الرخصة ليس هو من يبيع بالسوق بل يستأجر أشخاصاً معظمهم من المراهقين وكبار السن لبيع البطاقات مقابل نسبة يحددها صاحب الرخصة أو مبلغ مقطوع يتم الاتفاق عليه بينهم، مشيراً إلى أنهم لا يبيعون المواطنين بل المعتمدين فقط، مؤكداً أنه بناء على توجيهات الإدارة العامة كل من تثبت إدانته يتم تنظيم ضبط مخالف بحقه من خلال بيعه بسعر أعلى من السعر الذي حددته وزارة التجارة عندها سيتم سحب الرخصة منه وطرحها لمرخص آخر.