ربط السكة الحديدية بالمنطقة الحرة في اللاذقية ومشروع نقل الحصويات لمرحلة إعادة الاعمار

جهينة نيوز

انتهت المرحلة الأولى من مشروع الربط السككي الحديدي مع المنطقة الحرة البرية وهي المرحلة التأسيسية الترابية لتفريعة الخط الحديدي إلى المنطقة الحرة البرية باللاذقية والذي من شأنه تخفيف تكاليف النقل على المستثمرين.

وأوضح المهندس عدنان بيطار مدير فرع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية أن المشروع بخط حديدي بطول حوالي 800 متر وبتكلفة حوالي 53 مليون ل.س للقسم التأسيسي (السفلي) فقط من دون القضبان الحديدية حيث يعمل على نقل البضائع من المرفأ إلى المنطقة الحرة البرية ما يزيد من عائدات المؤسسة وزيادة حجوم النقل وتسهيل أعمال المستثمرين، وينفذ المشروع فرع مؤسسة (متاع) باللاذقية ومن المتوقع وضعه في الخدمة بالنصف الأول من العام القادم.

أما المشروع الآخر فيتجسد بمشروع نقل الإحضارات أو المواد الحصوية ذات الجودة العالية من مقالع حسياء حيث محطة التحميل بحمص- طرطوس- بانياس فاللاذقية في محطة شربيت لتكون محطة التفريغ للمواد الحصوية، وبالتالي إلى معظم المحافظات للمساهمة في تأمين المواد الأولية للمساهمة في إعادة البناء والإعمار.

وأضاف المهندس بيطار: إن المشروع يتضمن من محطة تحميل في مقالع حسياء باتجاه بحيرة قطينة بطول 18كم ومن المتوقع وضعه بالخدمة في منتصف العام القادم 2019.

صحيفة تشرين