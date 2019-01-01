5 مهاجمين على خريطة ريال مدريد الشتوية

جهينة نيوز

يستهدف ريال مدريد التعاقد مع مهاجم متميز خلال سوق الانتقالات الشتوي الذي فتح أبوابه اليوم الثلاثاء ويستمر حتّى نهاية الشهر الحالي.

وعانى النادي على الصعيد الهجومي منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، ولم يفلح معوّضه ماريانو دياز في إحداث الفارق، أو حتّى شقي منظومة "بي بي سي" جاريث بيل وكريم بنزيمة من إنقاذ الموقف.

وسجل النادي في النصف الأول من الموسم الحالي ينذر بكارثة على مستوى النجاعة الهجومية، بعدما سجل 55 هدفًا خلال 27 مباراة وهي الحصيلة الأسوأ منذ عام 2006، بمسابقة الدوري دوّن الميرنجي على 24 هدفًا وهو نصف ما أحرزه برشلونة.

النادي الملكي وضع عدة خيارات على طاولة الترشيحات تمهيدًا للتعاقد مع أحدهم، وتباينت قوتهم في المستوى والأسماء ومدى صعوبة التعاقد، ومنهم :

المهاجم الأرجنتيني لفريق إنتر ميلانو الإيطالي ماورو إيكاردي (25 عامًا)، يعتبر من الأهداف الرئيسية لريال مدريد لكنه مرتبط بعقد مع ناديه حتّى 2021 وسط تعثرات بشأن مسألة التجديد بحسب ما نشرته وكيله أعماله واندا نارا، يمتلك شرطًا جزائيًا يبلغ 100 مليون يورو، ويخطط مدريد لجلبه بنصف هذه القيمة عبر صفقة تبادلية.. أحرز إيكاردي 13 هدفًا للإنتر هذا الموسم.

"تيمو فيرنر" لاعب فريق لايبزيج ومهاجم المنتخب الألماني (22 عامًا) هو أحد المواهب الصاعدة بسرعة الصاروخ في البوندزليجا وقدّم مرودوًا طيبًا رفقة النادي الوليد حديثًا، لكنه واجه شبح الانخفاض قليلًا هذا الموسم رُغم تسجيله لـ 13 هدفًا.. سعر اللاعب وفق موقع ترانسفير ماركت هو 65 مليون يورو.

"كريشتوف بيونتيك" ظاهرة هذا العام في الدوري الإيطالي رفقة جنوى، بعدما سجل 13 هدفًا في وصافة جدول ترتيب هدّافي البطولة وتسيد الصدارة معظم أوقات الموسم قبل أن ينهي رونالدو الدور الأول بـ 14 هدفًا.. المهاجم البولندي(23 عامًا) أصبح في فترة وجيزة أحد المطلوبين في كبار الفرق الأوروبية بفضل مهاراته في التهديف وهوما استدعى بطاقة دعوة للمنتخب البولندي سبتمبر الماضي ومكتسبًا لقب ليفاندوفسكي الجديد بالصحافة المحلية.. سجل إجمالًا 19 هدفًا هذا الموسم بكل البطولات.

المهاجم الإسباني المخضرم "فيرناندو ليورنتي" صاحب الـ 33 عامًا، هو أحد المنبوذين بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي ويخطط للخروج بأي طريقة من الفريق بعدما باتت مشاركاته نادرة لاعتماد المدرب ماوريسيو بوتشيتينو على هاري كين وهيونج مين سون، تمّ عرض ليورنتي على إدارة ريال مدريد صيف 2017 لتعويض رحيل موراتا لكنه قوبل بالرفض.. سجل اللاعب هدفًا واحدًا هذا الموسم وقد تبلغ قيمة الصفقة 4 ملايين يورو.

و "باس دوست" هدّاف فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي والمنتخب الهولندي (29 عامًا) يُقدّم موسمًا متميزًا رفقة ناديه بعدما قدم إليه قبل موسمين من فولفسبورج الألماني، نافس ميسي الموسم قبل الماضي على جائزة الحذاء الذهبي حتّى الأمتار الأخيرة، يمتلك 15 هدفًا حتى الآن مع لشبونة وتبلغ قيمته التسويقية 22 مليون يورو.

المصدر: يوروسبورب