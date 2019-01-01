إيران تهزم قطر ودياً استعداداً لكأس آسيا

جهينة نيوز

حقق المنتخب الإيراني لكرة القدم الفوز على نظيره القطري 2-1 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب خليفة الدولي في الدوحة الإثنين، ضمن تحضيرات المشاركة في كأس آسيا 2019.

وسجل لإيران مهدي طارمي (17) وساردار أزمون (46)، ولقطر حسن الهيدوس (42).

والمباراة هي الودية العاشرة والأخيرة للمنتخب القطري قبل البطولة القارية، وتلقى فيها الخسارة الثالثة بعد تلقيه الهزيمة أمام الجزائر بهدف الخميس الماضي في الدوحة، بينما كانت الخسارة الأولى أمام أوزبكستان في طشقند 2-صفر الشهر الماضي.

وأكمل المنتخب القطري المباراة بعشرة لاعبين اعتباراً من الدقيقة 54 بعد طرد لاعبه بدرو ميغيل.

وقرر الإسباني فيليكس سانشيز مدرب المنتخب القطري منح اللاعبين راحة 48 ساعة اعتباراً من الثلاثاء، قبل استئناف التدريبات الخميس والمغادرة الى مدينة العين في الخامس من كانون الثاني/يناير، مع الافتتاح الرسمي لكأس آسيا التي تقام في الإمارات حتى الأول من شباط/فبراير.

ويشارك العنابي في المجموعة الخامسة مع لبنان وكوريا الشمالية والسعودية، فيما تلعب إيران ضمن المجموعة الرابعة بجانب العراق وفيتنام واليمن.