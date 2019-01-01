كيم جونغ أون يحذر من نهج جديد في 2019

الثلاثاء, 1 كانون الثاني 2019 الساعة 11:30 | سياسة, عالمي

كيم جونغ أون يحذر من نهج جديد في 2019

جهينة نيوز

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إنه لم يغير موقفه بشأن نزع السلاح النووي لكنه قد يضطر إلى اتخاذ نهج جديد إذا استمرت الولايات المتحدة بمطالبة بلاده باتخاذ إجراء أحادي الجانب.

وأضاف كيم في كلمته بمناسبة العام الجديد أن عملية نزع السلاح النووي ستحقق تقدما أسرع إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراءات في المقابل، مؤكدا استعداده للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أي وقت.

ودعا كيم كوريا الجنوبية إلى وقف التدريبات العسكرية مع "القوى الخارجية" والتي تشمل استخدام أسلحة استراتيجية، وطالب باستئناف المفاوضات متعددة الأطراف من أجل إقامة نظام سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: رويترز


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