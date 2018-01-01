"نيويورك تايمز": ترامب يمدد فترة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا!

جهينة نيوز

فجرت صحيفة "نيويورك تايمز" مفاجأة بشأن الفترة التي تستغرقها القوات الأمريكية في الانسحاب من سوريا.

وأفادت الصحيفة الأمريكية نقلا عن مصدر مطلع أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على تمديد فترة انسحاب الجيش الأمريكي من سوريا، إلى 4 أشهر".

وأضافت، أن "ترامب تطرق إلى ذلك، أثناء زيارته الأخيرة إلى العراق وتحدثه بشكل سري هناك مع الجنرال، بول لاكاميرا، قائد العملية العسكرية ضد داعش"، مؤكدة أن ترامب، وعد بتوفير عدة أشهر للعسكريين الأمريكيين لتنفيذ الانسحاب من سوريا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن بلاده ستعيد قواتها من سوريا بوتيرة بطيئة، مشيرا إلى أنه على التوازي مع ذلك ستستمر تلك القوات في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

​فيما قام جنود أمريكيون بنقل أسلحة إلى العراق من مستودع في منطقة الحسكة في شمال شرق سوريا، وهذا هو أول مستودع يقومون بإخلائه بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات من سوريا، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وتأتي هذه الأنباء، بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي سحب قوات بلاده من سوريا، وما صاحب ذلك من انتقادات داخلية وخارجية تطورت إلى استقالة وزير الدفاع جيمس ماتيس، وقبلها مبعوث واشنطن للتحالف الدولي ضد "داعش" بريت مكغورك