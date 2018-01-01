اصابات وقتلى في حادث دهس بطوكيو

جهينة نيوز

وقع حادث دهس في طوكيو اليوم الثلاثاء بعد قيام سيارة بالاصطدام بمجموعة من الناس كانت تحتفل بعيد رأس السنة، ما أسفر عن جرح 10 أشخاص بينهم حالتين بحالة خطيرة ومميتة.

ونقلت وكالة " CBS" الأمريكية عن متحدث باسم الشرطة أنه تم القبض على منفذ هذا العمل الإرهابي مشيرا أنه شاب يبلغ العشرين من العمر.

ورفضت الشرطة الإدلاء عن معلومات إضافية حول الحادث حتى الانتهاء من التحقيقات التي تجريها المباحث.

ووقع الحادث في منطقة هاراجوكو السياحية القريبة من وسط طوكيو وأسفرت عن إصابة 8 أشخاص وإثنين بحالة خطرة بحسب معلومات نشرتها السلطات المحلية