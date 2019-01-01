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صلوات وقداديس في الكنائس ودور العبادة بدمشق وعدد من المحافظات بمناسبة رأس السنة الميلادية
الثلاثاء, 1 كانون الثاني 2019 الساعة 10:30 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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