صلوات وقداديس في الكنائس ودور العبادة بدمشق وعدد من المحافظات بمناسبة رأس السنة الميلادية

الثلاثاء, 1 كانون الثاني 2019 الساعة 10:30 | شؤون محلية, أخبار محلية

صلوات وقداديس في الكنائس ودور العبادة بدمشق وعدد من المحافظات بمناسبة رأس السنة الميلادية


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